Sénégal: Panels du " Gingembre littéraire " - La cohésion nationale au cœur de la 3éme édition

Le magazine panafricain ContinentPremier organise la 3éme édition du " Gingembre littéraire " les 3, 4 et 5 décembre 2021. Ces rencontres vont se dérouler dans 3 villes : Thiès, Mbour et Diass. L'événement s'articulera autour du thème " Vivre Ensemble : Dialogue des Cultures et des Religions ".

A l'initiative de El Hadj Gorgui Wade Ndoye du magazine panafricain basé dans la capitale suisse, le " Gingembre littéraire " 2021 va regrouper des universitaires, membres de la société civile, diplomates, écrivains, artistes, journalistes ... Ces derniers, explique-t-il, dans un communiqué, débattront sur des sujets en rapport avec le thème. Le vendredi 3 décembre, il est prévu une " entrée par la religion suivant des perspectives philosophico-historique, juridico-politique et sociologique " à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Ensuite, ce sera autour des cultures " du point de vue littéraire et cultuelle avec des figures historiques qui font corps dans notre présentisme en termes de régime d'historicité ". L'objectif est de créer un cadre de partage dans un " espace public souvent pollué de plus en plus de discours de haine et de violence aux antipodes de nos valeurs traditionnelles et humanistes ".

Cette année, ce rendez-vous panafricain rend hommage au Pr Iba Der Thiam, historien décédé l'année dernière et ancien collaborateur de ContinentPremier. La première édition du " Gingembre littéraire " a eu lieu en novembre 2019 à Dakar, Rufisque et Saint Louis et la seconde s'est tenue en décembre 2020 dans les régions de Sédhiou et Ziguinchor.