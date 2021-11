Afrique de l'Ouest: BRVM - Timide démarrage des indices en début de semaine

Contrairement au vendredi 26 novembre 2021 marqué par une vigoureuse hausse de leur niveau, les indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilière (BRVM) ont démarré timidement cette nouvelle semaine avec des hausses très modestes au terme de la séance de cotation de ce lundi 29 novembre 2021.

L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a progressé de seulement 0,06% (contre 0,95% précédemment) à 150,21 points contre 150,12 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,39%(contre 0,89% précédemment) à 196,56% points contre 195,80 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 885,587 millions de FCFA contre 12,632 milliards de FCFA la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a augmenté de 22,607 milliards, à 5913,119milliards de FCFA contre 5890,512 milliards de FCFA le vendredi 26 novembre.

Quant à celle des obligations, elle a enregistré une baisse de 3 millions de FCFA à 7298,146 milliards de FCFA contre 7298,149 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 575 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 7,30% à 5 880 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 200 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,77% à 2 130 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'électricité (plus 5,98% à 1 950 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupe par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 4 600 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 4 675 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 5,33% à 1 065 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 480 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,37% à 5 025 FCFA).