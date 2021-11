Afrique: Ballon d'or 2021 - Depuis George Weah en 1995, le ballon d'or ne parle plus africain

Dans la soirée de ce lundi 29 novembre 2021, on connaitra le nom du ballon d'or 2021, lors de la cérémonie qui aura lieu au théâtre du Chatelet en France. Mohamed Salah, le seul nominé africain parmi les 30 candidats, a peu de chance d'être le second africain a gagné ce trophée. Disette qui dure depuis 1995 et George Weah.

Entre 1956 et 2021, soixante-cinq ans se sont écoulés, et depuis un seul africain répondant au nom de George Weah, a remporté le ballon d'or, en 1995. Ce grand et talentueux attaquant libérien, avait des mois auparavant, réalisé une saison remarquable avec le PSG, son précédent club (2012-2015).

Depuis, c'est le statut quo côté africain concernant cette distinction. Pourtant on en a vu passé tellement de talents à savoir Didier Drogba, Samuel Eto, El Hadj Diouf, Okocha, Michael Essien, Roger Milla, pour ce ne citer que ceux-là. Et il y a encore plein d'autres qui sont toujours en activité et qui continuent de crever l'écran. Parmi ces nouveaux ambassadeurs du football africain, on peut citer entre autres Sadio Mané, Edouard Mendy, et Mohamed Salah, le seul qui figure parmi les 30 nominés de cette année 2021. Aura-t-il une chance de remporter devant le trio Messi-Lewansdowski-Benzema ? La question reste posée.