Algérie: Constantine - Numérisation de plus de 40 entreprises durant les trois dernières années

Constantine — Plus de 40 entreprises industrielles et économiques activant à travers le pays ont bénéficié durant les trois dernières années de la numérisation de leur système de gestion administrative, assurée par des start-up implantées dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris dimanche du conseiller à la numérisation auprès des instances publiques, Seif Eddine Salhi.

Plusieurs start-up de la wilaya de Constantine activent dans le domaine de la transition numérique et la modernisation des systèmes de communication ont procédé durant cette période à la réhabilitation des systèmes de gestion administrative et de conception de portails électroniques pour des entreprises et plate-formes de transactions économiques avec leurs clients, a précisé à l'APS M. Salhi, spécialiste également en marketing électronique et développement des technologies de la communication.

Des startups constantinoises, a-t-il ajouté, dont "Média Smart" et "Tenders" sont parvenues grâce aux compétences de jeunes universitaires à numériser des organisations syndicales dont le Conseil national de l'ordre des architectes et des entreprises économiques et industrielles de plusieurs wilayas activant dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la santé, des ressources hydriques et du tourisme.

Elles ont également fourni à de grands clubs de la Ligue professionnelle 1 de football des systèmes de commerce électronique pour la vente des tickets de matchs.

Plusieurs critères sont nécessaires pour la transition numérique d'une entreprise, a souligné M. Salhi qui a indiqué que l'évolution des technologies permet aujourd'hui de développer des applications Androïde pour permettre une plus grande visibilité pour les entreprises.