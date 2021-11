Algérie: Salon de Défense EDEX-2021 en Egypte - Saïd Chanegriha assiste à la cérémonie d'ouverture

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale (ANP), a pris part, lundi en Egypte, à la cérémonie d'ouverture officielle du 2e Salon de défense "EDEX-2021" et évoqué avec son homologue égyptien la situation en Afrique du nord et dans l'espace sahélo-saharien, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Au deuxième jour de sa visite officielle en République arabe d'Egypte, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a assisté à la cérémonie d'ouverture officielle de la 2e édition du Salon de défense +EDEX -2021+, présidée par le Président de la République arabe d'Egypte, Abdelfattah El Sissi", précise la même source.

"Après la cérémonie d'ouverture, et accompagné de sa délégation, le Général de Corps d'Armée a visité les stands du Salon où il s'est enquis de près des différents armements et systèmes d'armes modernes exposés, et a reçu, à cette occasion, des explications exhaustives, avant d'assister à des exposés présentés par les représentants des sociétés productrices", ajoute-t-elle.

En outre, le Général de Corps d'Armée a été reçu en audience par le Général de Corps d'Armée, Oussama Askar, Chef d'Etat-major des Forces armées de la République arabe d'Egypte. Il a saisi cette occasion pour transmettre à son hôte les salutations de l'ensemble des personnels de l'ANP à leurs homologues au sein des Forces Armées égyptiennes, ainsi que leurs vœux de réussite", a-t-on indiqué.

Enfin, "les deux parties ont évoqué la situation prévalant en Afrique du nord et dans l'espace sahélo-saharien, ainsi que les multiples menaces multidimensionnels susceptibles de déstabiliser la région tout entière. Elles se sont longuement entretenues sur les moyens à même de contribuer à la consolidation des efforts pour asseoir la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental", a conclu le communiqué du MDN.