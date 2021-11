Cote d'Ivoire: Cavally - 5 sociétés coopératives de cacao s'engagent dans la protection des forêts

Le Centre international régional d'agroforesterie(ICRAF) a signé une convention d'engagement le vendredi 5 novembre 2021 dans un hôtel de Guiglo avec 5 sociétés coopératives de la région du Cavally pour la protection des forêts, réserves et parcs nationaux de la région.

Gnahoua Dogo Alain Serge, sous-préfet central de Blolequin, représentant le préfet de région, préfet de département de Guiglo, Yacouba Doumbia a au nom du président de la République Alassane Ouattara et au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité le Gl Vagondo Diomandé salué l'initiative de l'ICRAF pour la restauration des forêts, parcs et réserves dans le Cavally qui est une vitalité.

" Nul n'ignore que la terre dans toute sa composante constitue un enjeu majeur économique et des enjeux géopolitiques lors des crises qu'a connues la Côte d'ivoire. Les populations, pour améliorer leur qualité de vie étaient obligées d'aller vers les terres et cela a eu des répercussions négatives sur les forêts à l'ouest, plus précisément dans le Cavally et sur l'environnement. ", a précisé Dogo Alain, sous-préfet de Blolequin.

Poursuivant dans la même veine, le préfet Dogo Alain a instruit les sociétés coopératives signataires et la société civile de s'engager dans le reboisement afin d'avoir un environnement stable d'ici 2030. " Cette convention qui vient d'être signée entre les sociétés coopératives ne doit pas rester dans les tiroirs mais cela doit être mis en application. ", a indiqué le sous -préfet.

Toutes les 5 coopératives signataires de cette convention se sont engagées à accompagner Icraf dont le projet durera 4 ans, à réussir sa mission dans le reboisement des forêts dans le Cavally pour que d'ici 2024, trois millions d'hectares soient restaurés dans la région du Cavally.