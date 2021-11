Sénégal: Pour sa première sortie politique publique - Amadou Ba campe le décor des territoriales

L'ancien ministre de l'Economie et des Finances nouvellement promu coordonnateur national de l'Alliance pour la république (Apr), Amadou Ba, dans sa première sortie politique publique à Saint Louis ce dimanche a campé les enjeux des prochaines élections communales et départementales.

C'est lors du meeting d'investiture du maire sortant Amadou Mansour Faye candidat investi de la grande majorité présidentielle " Bennoo Bokk Yaakaar " pour rempiler à la tête de la commune de Saint Louis que l'ancien argentier de l'Etat a fait son baptême de feu en sa qualité de coordonnateur national de l'Alliance pour la république (Apr). Dans son nouveau manteau de coordonnateur national de BBY, Amadou Ba a estimé que " nous devons tous remercier vivement le président Macky Sall pour les nombreuses réalisations à son actif au profit des populations sénégalaises ". Selon lui, " si ses prédécesseurs en avaient l'intention, aucun d'entre eux n'a réalisé autant que lui". Par conséquent, " il nous revient à nous autres de " Bennoo Bokk Yaakaar " de remporter ces joutes locales pour le remercier et lui témoigner notre gratitude ".

Aux opposants qui prétendent libérer le Sénégal ; allusion à la coalition " Yewwi Askan Wi ", " plus préoccupés par la violence verbale, les invectives et la déstabilisation du Sénégal ", il leur rétorque qu'" en plus de ne pas disposer d'offres politiques alternatives, ils ignorent la typologie des élections en perspective ". Tout en leur rappelant que " les territoriales ne sont concernent pas le président Macky Sall qui a été brillamment réélu en 2019 et n'auront aucun impact sur sa gouvernance ni sur ses prérogatives ", il les invite à attendre les prochaines élections législatives. " Depuis que Sénégal vit la décentralisation, l'argent des collectivités territoriales est produit et géré par l'Etat qui procède aux allocations après avoir fait les arbitrages ", a-t-il rappelé. Alors, " essayer d'opposer l'Etat à la collectivité territoriale qui est un de ses démembrements et refuser leur collaboration nécessaire est contre-productif ", a-t-il poursuivi.

Sous ce rapport, il soutient que " les candidats qui n'ont pas de programmes alternatifs essaient de semer la confusion en assimilant les territoriales aux élections législatives au scrutin présidentiel. Il invite les populations locales à " refuser catégoriquement cette intoxication et cette manipulation de l'opposition vendeuse d'illusions visant à accentuer leurs souffrances durant les deux prochaines années ". Aussi, il leur a demandé de " voter les listes de la majorité présidentielle pour la victoire finale au soir du 23 janvier 20022 en reconduisant les maires sortant pour la poursuite des chantiers engagés et l'élaboration et la mise en œuvre de nouveaux projets et programmes ".

AMADOU BA COORDONNATEUR NATIONAL DE L'ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE

Imposer durablement l'Apr et la grande majorité présidentielle " Bennoo Bokk Yaakaar"

Le retour en force de l'ancien ministre des Affaires Etrangères, Amadou Ba, promu par le Président Macky Sall Coordonnateur national de l'Alliance pour la république (Apr), ainsi couvert de sa caquette d'envergure nationale au sein de la majorité présidentielle, compte jouer à fond sa partition dans la bataille communale et départementale en perspective. Le Coordonnateur départemental de BBY à Dakar lors des Législatives du 31 juillet 2017 où il est sorti vainqueur et du scrutin présidentielle de février 2019, a inauguré sa nouvelle charge en payant la caution de la majorité présidentielle aux prochaines élections locales du 23 janvier 2022. L'homme fort du parti présidentiel aux Parcelles Assainies est sur la voie pour devenir un leader national de la puissante machine électorale " Bennoo Bokk Yakaar ". Il pourrait imposer dans la durée la mouvance présidentielle sur le landerneau politique en lui offrir d'abord le maximum de collectivités municipales et départementales durant ce premier test électoral grandeur nature pour assimiler la cartographie politique du Sénégal avant les Législatives de 2022.

COMMUNE DE SAINT-LOUIS

Amadou Mansour Faye dresse un bilan élogieux de son magistère

Au cours du meeting d'investiture qui s'est tenu ce dimanche à la Place Me Abdoulaye Wade, le maire sortant de la commune de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, candidat sa propre succession, a présenté un bilan élogieux à ses mandants. Devant une foule de militants et responsables de la majorité présidentielle du département, l'édile de la ville tricentenaire a étalé ses nombreuses réalisations. Fort de ses réalisations, il leur a fait part de son souhait de rempiler pour davantage de succès. Aux élections municipales et départementales du 23 janvier prochain, Il aura comme principaux adversaires le jeune socialiste Abba Mbaye, candidat de Yewwi Askan Wi et proche de Khalifa Sall et l'ancien Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri) Pr Mary Teuw Niane, membre du parti présidentiel qui a décidé librement d'être candidat maire de Saint-Louis du Sénégal sous les couleurs du Parti de l'Espoir et du Progrès.