Cote d'Ivoire: Reconstitution du couvert forestier - La tutelle veut une implication plus forte des femmes

Accroître la contribution des femmes à une meilleure gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du projet " Femmes et forêts : contribution à la restauration et la reconstitution du couvert forestier ivoirien par une meilleure implication des femmes " que le ministère des Eaux et Forêts a mis en œuvre de 2020 à 2021 et qui a fait l'objet de restitution, il y a quelques jours, à Yamoussoukro.

Ce projet, comme l'a indiqué le Conservateur général Elvire Mailly Zouzou qui représentait le ministre Alain-Richard Donwahi, a permis d'une part, de renforcer les connaissances et compétences pratiques des femmes du monde rural membres de plusieurs associations agricoles en sylviculture et en agroforesterie et d'autre part, de réaliser deux sites pilotes de reboisement en système agroforestier avec ces femmes dans le département de Guiglo.

En effet, afin de freiner la déforestation galopante en Côte d'Ivoire, le gouvernement a entrepris plusieurs réformes dont l'adoption en mai 2018 de la Politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, ainsi que sa stratégie de mise en œuvre.

L'Etat s'était déjà engagé en juin 2013 dans le processus de négociations de l'Accord de partenariat volontaire (Apv) pour l'application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux avec l'Union européenne plus connu sous l'acronyme Apv-Flegt.

" La réussite de cette politique reposant sur l'implication de tous les acteurs de la filière bois, elle-même constituant un pilier de la bonne gouvernance et un principe clé du processus Apv-Flegt, il a été jugé impérieux de permettre aux femmes d'être mieux outillées pour une meilleure implication dans la gestion durable des forêts ", a argué le général Elvire Mailly Zouzou.

Ainsi, un plan d'action couvrant la période 2020-2021 a été élaboré avec pour objectif d'accompagner le ministère des Eaux et Forêts et les parties prenantes dans la mise en œuvre des activités en lien avec la thématique du genre.