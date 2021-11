Cote d'Ivoire: Archivage et gestion des documents - La grande nuit du patrimoine archivistique aura lieu le 2 décembre

L'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire (Ajaci) veut traduire sa reconnaissance aux acteurs de l'administration publique et privée qui mettent tout en œuvre pour pérenniser la mémoire officielle et leur patrimoine historique. Elle organise le jeudi 2 décembre, à l'hôtel Ivotel au Plateau, l'édition 2021 de la " Grande nuit du patrimoine archivistique ".

C'est une soirée de distinctions et de récompenses qui a pour partenaire principaux le Conseil international des archives (Cia) et de l'Association des Archivistes du Québec (Aaq).

Les éditions 2017 et 2018 dénommées Prix de la meilleure administration de gestion des archives ont été remportées respectivement par la Mutuelle d'assurances des taxis compteurs d'Abidjan (Matca), le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, et la Banque nationale d'investissement (Bni).

Pour cette édition, en plus des prix aux récipiendaires des différentes catégories, à savoir celui des entreprises privées (trois prix), des Institutions d'État et de la République (trois prix), des distinctions sont destinées aux administrations publiques (trois prix) ; aux organismes et Institutions Internationales (trois prix), des prix d'honneur au nombre de deux et celui du mérite individuel de l'Ajaci.

Concernant cette catégorie, elle donne l'occasion à la structure organisatrice de décerner des prix à des personnalités pour leurs actions en faveur d'une bonne gouvernance documentaire et leurs sens élevé de l'excellence et la rigueur professionnelle.

L'Ajaci attribuera également des prix d'honneur à des structures qui avaient déjà été lauréates à l'édition antérieure afin qu'elles continuent d'être des modèles de gouvernance documentaire.

Selon les organisateurs, ce prix vient mettre en lumière les administrations qui ont tiré le meilleur profit des archives et fait connaître le rôle des Archivistes et l'importance de leur travail, etc.