Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Les élèves exhortés à tirer profit des journées carrières

C'est la capitale de la région du N'Zi qui a été choisie, cette année, pour les cérémonies des journées carrières. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, en tant que co-parrain, mais surtout représentant le président de la cérémonie, le ministre d'État Kobenan Adjoumani, a officiellement lancé l'événement dans un hôtel de la place.

Et ce, en présence de sa collègue de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné et des secrétaires d'État N'Guessan Koffi Lataille et Brice Kouassi. Sans omettre les autorités administratives, politiques, coutumières, religieuses et les forces vives du département. Les ministres Adama Coulibaly et Mariatou Koné ont saisi l'occasion pour exhorter les nombreux élèves présents à profiter de ces journées afin de s'assurer un avenir meilleur.

Représentant le président de la cérémonie, Adama Coulibaly a signifié que l'Éducation nationale est un puissant facteur qui change les conditions de vie des populations et est pour l'enfant un maillon essentiel pour son avenir.

Il a indiqué que le gouvernement place donc, pour cela, l'éducation au cœur de ses actions depuis 2012. Car ce secteur fait face à un important défi qui est l'adéquation formation-emploi. "Ces journées permettront de mettre à la disposition des élèves des informations fiables et des conseils avisés, conformément aux métiers qu'ils souhaitent exercer", a t-il fait savoir.

Le ministre de l'Économie et des Finances a détaillé l'importance du secteur bancaire, des assurances et de l'agro-alimentaire dans la recherche d'un emploi. Dans un témoignage émouvant, il est revenu sur son parcours pour faire comprendre aux élèves que seul le travail paie.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a d'abord rendu hommage à son prédécesseur pour avoir initié ces journées carrières. Et de dire que celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire.

"Les élèves sont appelés à être des bâtisseurs. Chacun doit s'inscrire dans cette vision et nous aider à faire de l'école une vitrine de la réussite. Les élèves doivent entrer en contact avec la réalité du système professionnel. Ces journées doivent dessiner leur avenir professionnel. Ils doivent donc profiter de l'occasion pour poser toutes les questions qui orienteront leur choix", a-t-elle soutenu.

Co-parrain, le secrétaire d'État chargé du Logement social, N'Guessan Koffi Lataille, a dit sa joie de voir que la région du N'Zi, dont il est le président, a été choisie pour cette cérémonie. Il souligné que l'éducation est un défi majeur pour les États et que la structure qu'il dirige en est consciente, c'est pourquoi elle utilise 11 % de son budget pour résoudre les problèmes y afférents dans la région.

N'Guessan Koffi Lataille a salué les réformes menées par le ministère de l'Éducation nationale.

La ministre-gouverneur du district des Lacs, Raymonde Goudou-Coffie, quant à elle, a salué la tenue de ces journées qui aident les apprenants à disposer d'informations sur les filières et métiers de leur choix.