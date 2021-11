Sénégal: Ministère des Collectivités territoriales - Le budget 2022 s'élève à 147.015.837.925 FCFA

Le budget du ministère des Collectivités territoriales du Développement et de l'aménagement des territoires a été adopté par les députés. Pour l'exercice 2022, il est arrêté à la somme de 147.015.837.925 FCfa en autorisations d'engagement et 118.841.037.925 FCfa en crédits de paiement.

Selon un rapport de l'Assemblée nationale, le projet de budget de ce département ministériel comprend quatre programmes. Il y a le programme pilotage, gestion et coordination administrative, gouvernance territoriale, cohérence territoriale et financement du développement territorial.

Face aux parlementaires, Oumar Guèye a indiqué que le projet de budget, structuré autour des quatre programmes, est élaboré dans un contexte où l'État, dans ses différentes politiques et stratégies de développement, soutient le renforcement de la décentralisation et de la bonne gouvernance, comme un des leviers d'un développement territorial cohérent et harmonieux. M. Guèye a ajouté que l'objectif est de favoriser à juste titre l'émergence d'entités viables ayant une assise pertinente et disposant de cadres organisationnels ainsi que de mécanismes de financement plus adaptés, conformément à la vision de chef de l'État, matérialisée à travers l'acte III de la décentralisation, pour le renforcement de la décentralisation.

Oumar Guèye a également expliqué les grandes orientations de son département les trois dernières années et les projets prévus notamment la modernisation de l'état civil. Il a rappelé le programme de 18 milliards de FCfa pour digitaliser et numériser l'état civil et interconnecter tous les centres d'état civil. " Cela veut dire que partout où vous êtes au Sénégal, vous n'avez plus besoin après le début de ce nouveau programme d'aller là où vous êtes né pour avoir vos papiers ", soutient M. Guèye.