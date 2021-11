Sénégal: Coopération sino-africaine - A l'ouverture de la 8ème Focac, Macky Sall liste 5 priorités

Ouverture ce 29 novembre 2021 à Dakar, de la 8ème conférence ministérielle du Forum de la coopération sino-africaine (Focac). La rencontre a été présidée par le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall. Son homologue chinois a suivi la rencontre par visioconférence. Une occasion pour le président Sall d'insister sur cinq priorités pour la coopération entre la Chine et le continent africain.

Comme première priorité, Macky Sall demande de travailler au renforcement de la souveraineté pharmaceutique et médicale du continent, et à sa sécurité sanitaire. " L'Afrique est sans doute le continent le moins préparé à faire face aux crises sanitaires en raison de son déficit en ressources humaines qualifiées et de son retard dans les infrastructures de santé, la recherche médicale, la production de médicaments et vaccins, et l'accès aux soins ", a déclaré M. Sall.

Pour la deuxième priorité, il propose de travailler à la modernisation de l'agriculture pour assurer notre souveraineté alimentaire collective et faire de la transformation locale de nos produits agricoles un facteur d'émergence économique et de lutte contre le chômage et la pauvreté. Il fonde son argumentaire sur le fait que le continent avec plus de 30 millions de km2, plus d'un milliard d'habitants et d'importantes réserves hydriques. C'est pourquoi, il affirme que l'Afrique a le potentiel de ressources nécessaires pour assurer sa nourriture et contribuer à nourrir le monde.

Sur la troisième priorité, le président de la République souligne que l'Afrique doit renforcer davantage la formation technique et professionnelle, l'apprentissage des métiers et l'éclosion des talents dans le numérique

pour soutenir l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.

En quatrième priorité, liste-t-il, le continent doit continuer le formidable travail de réalisation d'infrastructures de base en Afrique : routes, autoroutes, chemins de fer, ports, aéroports, infrastructures numériques et électriques. Pour la cinquième et dernière priorité, le chef de l'Etat souligne qu'il nous faut accélérer notre collaboration pour le développement des capacités industrielles africaines, afin que le continent produise plus et réponde mieux aux standards qui facilitent

l'accès de ses produits aux marchés chinois et mondial.