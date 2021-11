Afrique: Lutte contre la Covid-19 - Le Pnud offre 300 tablettes au ministère de la santé

La réception du don a eu lieu, le 29 novembre, à la salle de réunion du bâtiment des conseillers de la Présidence de la République à Abidjan-Plateau.

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus (Covid-19), le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a offert, le lundi 29 novembre, au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, 300 tablettes d'une valeur de 43 800 000 F Cfa.

Ce don a été réceptionné par le ministre Pierre Dimba qui a exprimé sa reconnaissance au ministre, directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, par ailleurs secrétaire général du Conseil national de sécurité (Cns) grâce à qui, ce don a été possible.

Selon lui, c'est grâce à l'appui du Conseil national de sécurité que son département ministériel a pu mettre en place très tôt la plateforme qui a permis d'avoir les outils nécessaires pour contenir la maladie.

" Le matériel que vous venez d'offrir va renforcer le parc logistique que vous avez permis d'acquérir avec l'ensemble des partenaires qui accompagnent le gouvernement. Et ce matériel est un précieux outil qui nous permettra d'accélérer et de renforcer la digitalisation et la vaccination. Cela contribuera également à réduire le délai d'attente des populations dans nos centres de vaccination et d'accélérer le taux de couverture qui est aujourd'hui autour de 5%. Nous comptons donc rapidement remonter pour atteindre le taux attendu qui est de 40% ", s'est réjoui Pierre Dimba.

Il a ensuite indiqué que l'objectif d'ici la fin de l'année est de monter au moins à 30% de personnes complètement vaccinés et terminer en début d'année 2022 avec 70% comme tous les pays. Avant d'inviter la population à se faire vacciner contre la Covid-19 et les autres maladies, car dit-il, la vaccination constitue la porte de sortie de cette crise sanitaire. " Les tablettes que nous venons de recevoir seront bien utilisées ", a promis le ministre qui a remercié le Pnud pour ce soutien inestimable.

La Représentante résidente du Pnud, Mme Carol Flore-Smereczniak a souligné que ce matériel vise à soutenir la réponse nationale à covid-19. Pour elle, ces tablettes permettront d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. Elle a félicité le ministre et à travers lui, le gouvernement pour tous les efforts déployés afin de contenir les différentes vagues de contamination à la Covid-19 y compris la vaccination des populations ivoiriennes.

" La stratégie vaccinale adoptée comme on le sait, vise à réduire la mortalité et les formes graves de la maladie et a permis à la Côte d'Ivoire d'être parmi les premiers pays du continent à recevoir les premiers vaccins de Covax ", a-t-elle déclaré, invitant les populations à redoubler de vigilance à quelques jours des fêtes de fin d'année. " La remise de ces 300 tablettes s'inscrit dans la perspective de renforcer les capacités opérationnelles des centres de vaccination du pays ", a conclu la Représentante Résidente du Pnud.

Mais avant, le ministre, directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, a rappelé que c'est dans le cadre du renforcement du dispositif de collecte de données et de gérer au mieux les files d'attentes au niveau des centres de vaccination, le secrétariat général du conseil national de sécurité a sollicité auprès du Pnud, la mise à disposition de 300 tablettes.

C'est pourquoi il a remercié la Représentante résidente du Pnud qui a accédé à leur requête. Il a également remercié le ministre de la santé et son équipe pour les efforts inlassables dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus.