Cote d'Ivoire: Sporting de Gagnoa - La grosse colère de Yssouf Diabaté

Le maire de la commune de Gagnoa et président du Sporting , Yssouf Diabaté, n'a pas du tout apprécié la défaite de son équipe contre l'Afad (0-1), lors de la 2e journée de la Ligue1. Témoin de la chute de son club, il a passé un savon à l'encadrement technique qu'il tient pour responsable. Il accuse l'entraîneur des gardiens de but de n'avoir pas opéré le meilleur choix.

" J'étais très en colère parce que bien que n'étant pas technicien, on peut donner un point de vue. Nous avons deux gardiens de but de haut niveau et l'un n'est pas en réussite. Quand j'ai vu le classement, j'ai été surpris de voir ce dernier dans les buts. L'encadrement technique m'a répondu qu'il assumait ce choix. Sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il n'était pas à la hauteur. Celui qui est en forme aurait dû être sur le terrain. On méritait de gagner ce match, au pire des cas, faire un nul. Prendre un penalty dans ces conditions, ça fait très mal ", a-t-il expliqué.

Face à cette situation, il a décidé de sévir et c'est l'entraîneur des gardiens de but qui prend les pots cassés. " On va se débarrasser de lui. On va le lui signifier et chercher un coach des gardiens qui peut mettre de la concurrence. Parce que pour moi, c'est le meilleur qui doit être sur le terrain. On ne privilégie pas quelqu'un. Il n'y a pas de sentiment en football. Voilà pourquoi je me fait moi-même mon recrutement parce que je ne veux pas de copinage...Je leur ai donné une équipe, les meilleurs doivent être sur le terrain ", a-t-il conclu.