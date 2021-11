Cote d'Ivoire: Journée internationale des migrants - Sensibilisation aux dangers de l'immigration clandestine

L'Agora de Koumassi accompagne la première édition de la journée nationale de sensibilisation aux dangers de la migration irrégulière. C'est à l'initiative de la structure Midelli and co spécialisée dans l'agriculture et le média sportif ami-sportif.com organisent le 17 décembre 2021. Cette activité se tient en marge de la Journée internationale des migrants, célébrée chaque année le 18 décembre.

Dénommé "Tous contre l'immigration clandestine", cet événement vise à apporter des propositions de solution pour freiner le phénomène de l'immigration clandestine et démontrer que le développement du sport est un moyen efficace de freiner ce fléau. " Le sport et plus particulièrement le football cristallise les attentions en Côte d'Ivoire et dans le monde. Témoins de la vie luxueuse dont bénéficient les athlètes évoluant en occident, beaucoup de jeunes Ivoiriens tentent l'aventure de la migration clandestine vers l'Europe ", a fait remarquer les promoteurs de l'événement. Dans la quête d'une vie meilleure, qu'importe le prix, ces derniers font fi des risques encourus. " C'est dans le cadre de la lutte contre ce fléau, que nous offrons une tribune de sensibilisation et d'éducation à la jeunesse ivoirienne. Cet événement a également pour objectif de valoriser et développer le sport local afin de démontrer que l'on peut rester en Côte d'Ivoire et réaliser une belle carrière ", ont annoncé les promoteurs de l'événement.

Durant une journée, cette activité sera meublée par une conférence avec pour thème : " Le sport comme moyen de lutte contre l'immigration clandestine " animée par divers experts du monde des médias, un cadre d'échange entre sportifs professionnels et amateurs pour un partage d'expériences, une remise de prix aux acteurs du sport agissant pour le développement du sport en Côte d'Ivoire et une les centres de formation qui travaillent sans grands moyens, en leur offrant des dons en équipements.

L'activité s'adresse à de jeunes sportifs amateurs issus de quartiers populaires, rêvant d'embrasser une carrière professionnelle et donc, potentiels candidats à l'immigration illégale. Plus de 300 personnes sont attendues.