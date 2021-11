Afrique: Apprentissage scolaire en Côte d'Ivoire - L'enseignement de la langue chinoise au cœur des engagements du Reiac

Le Forum sur la coopération sino-africaine (Focac 2021) se tient, depuis le 28 novembre, à Dakar au Sénégal. Le Réseau des enseignants ivoiriens amis de Chine (Reiac) a, dans le cadre de l'événement et de l'ouverture de la 8e Conférence ministérielle du Focac, produit une déclaration appelant le géant asiatique à plus d'engagement dans les écoles ivoiriennes. Ce, à travers des actions d'accompagnement des élèves apprenant le chinois et d'octroi de bourses d'études et de stages en Chine.

" Le Reiac s'est donné pour mission la promotion de l'apprentissage de la langue et de la culture chinoises dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Cette démarche relève de sa volonté d'explorer un autre pan de la coopération jusqu'ici inexploité ", lit-on dans le texte signé par le président Yoro Loua.

En effet, de trois établissements en 2018, l'on compte, à ce jour, vingt établissements publics et privés répartis dans quatre villes (Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké et Bouaflé) qui expérimentent l'enseignement du chinois.

Plus de 2 000 élèves ivoiriens se sont engagés dans l'apprentissage de la langue chinoise et la première promotion est en classe de première. Le projet a reçu un accueil favorable de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire.

Plusieurs actions témoignent de cette adhésion, entre autres, l'aménagement par la Chine de deux salles d'amitié Chine-Côte d'Ivoire équipées en matériels informatiques, mobiliers et d'une bibliothèque (lycée Sainte Marie et le lycée des Jeunes Filles de Yopougon), le voyage en Chine de quatre chefs d'établissement ayant des clubs d'élèves amis de ce pays, le don d'un véhicule au Reiac, le don d'ordinateurs à deux établissements de Yamoussoukro (le lycée mixte 2 et le collège KL Djédri), l'octroi de bourses d'appui à la scolarisation de 265 élèves vulnérables issus des clubs des élèves amis de la Chine, dénommées " Bourses de l'ambassadeur ", pour un montant cumulé de 59 millions de FCfa.

Autres actions notables, la remise de kits sanitaires Covid-19 à 14 établissements scolaires, l'accord de jumelage entre 4 lycées ivoiriens abritant lesdits clubs et l'École des langues étrangères de Tianjin, la signature d'un protocole d'accord, en octobre, entre le Centre d'enseignement des langues et de coopération internationale du ministère de l'Éducation de Chine représenté par l'ambassade de Chine et le ministère de l'Éducation nationale pour l'arrivée d'un enseignant chinois au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam et le financement par ce pays d'un atelier de réflexion sur les stratégies de promotion et de pérennisation de l'apprentissage du chinois dans les écoles ivoiriennes organisé par le Reiac, du 23 au 24 septembre, à Abidjan.

Pour Yoro Loua, " toutes ces actions entreprises depuis 2018 intègrent les engagements pris par la Chine lors du Forum Chine-Afrique de Beijing en 2018. Elles traduisent également le dynamisme de la coopération multisectorielle amorcée par ce pays avec la Côte d'Ivoire ".