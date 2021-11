Cote d'Ivoire: Diplomatie - Cinq ambassadeurs présentent leurs Lettres de créance au Président Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les Lettres de créance des ambassadeurs Mohamed Abdallahi Khattra de Mauritanie, Arturo Luzzi d'Italie, Rafael Soriano Ortiz d'Espagne, Eddie Sidikie Massaly de Sierra Leone et Dindin Wahyudin d'Indonésie.

Cette présentation de Lettres de créance s'est déroulée le lundi 29 novembre 2021, au palais de la présidence à Abidjan-Plateau.

Les cinq diplomates ont relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération qui existent entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire, et pris l'engagement d'œuvrer à leur diversification et à leur renforcement.

Le Président Alassane Ouattara leur a souhaité la bienvenue et les a exhortés à œuvrer au raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre leurs pays et la Côte d'Ivoire.