Maroc: La pièce Sakmarra remporte le grand prix de la Marche verte du 3è festival de Laâyoune du théâtre hassani

Laâyoune — Le 3ème festival de Laâyoune du théâtre hassani a pris fin dimanche soir en décernant le grand prix de la Marche verte à la pièce "Sakmarra", écrite par Naima Houbbane et mise en scène par Hamada Amelougou.

L'artiste Soraya Merzak a remporté le prix de la meilleure actrice lors de cet événement culturel et artistique organisé par l'association Madis pour la culture et les arts dramatiques avec le soutien de la direction régionale de la Culture à Laâyoune et le conseil de la région, dans le cadre du programme d'animation culturelle et artistique et de la réhabilitation de la culture et du patrimoine hassani, composante essentielle du volet culturel du modèle de développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le prix du meilleur acteur a été décerné ex-aquo aux dramaturges Hamada Amelougou et Ayoub Bouchan, tandis que le jury, présidé par l'acteur et grand dramaturge Abdelhak Zerouali, a retenu le prix du meilleur réalisateur.

Ce festival, qui s'est déroulé durant quatre jours, a été marqué par la présence de la Tunisie en tant qu'invité d'honneur, et par l'hommage rendu à l'icône du théâtre de ce pays maghrébin Samira Bouamoud, en plus de la présentation de la pièce tunisienne "Malade".

Cet événement culturel et artistique, auquel ont participé de célèbres artistes et dramaturges, tels que Abdelkrim Berchid, Abdelhak Zerouali et Hussein Chaâbi, et des troupes des provinces du sud, a connu l'organisation d'ateliers de formation et de représentations théâtrales, en plus d'un colloque sur le "conte populaire et théâtre".