Sénégal: Ballon d'Or / Edouard Mendy - " Je me sens béni et je suis reconnaissance "

Classé à la deuxième place lors du trophée Lev Yachine, l'international Edouard Mendy s'est montré reconnaissant à l'endroit de tous ses fans.

La surprise a été grande chez les fans du Sénégalais lors de la remise du trophée Lev Yachine dédié au meilleur gardien de l'année. Contre toute attente, le portier des Blues de Chelsea, malgré sa saison parfaite, n'a fini qu'à la deuxième place derrière l'Italien Gianluigi Donnarumma.

Malgré tout, Mendy a fait montre de son professionnalisme absolu en se montrant reconnaissant à l'endroit de tous ses fans et promet continuer de travailler.

" Ce soir, je me sens béni et je suis reconnaissant. Merci à tout le monde pour ces messages et de me supporter sans relâche ", a écrit le natif de Montivilliers sur son compte Instagram.

Pour rappel, le Lion est aussi en lice pour les trophées meilleur gardien The Best et Globe Soccer Awards.