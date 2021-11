Gabon: Le Conseil National Climat sensibilise sur le programme CAFI dans l'Ogooué-Lolo

Le Conseil National Climat (CNC) organise, les mercredi 1er et jeudi 2 décembre, trois ateliers (un atelier provincial et deux ateliers départementaux) de sensibilisation et de consultation des parties prenantes sur le programme CAFI (Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale), à Koula-Moutou et Lastourville, dans la province de l'Ogooué-Lolo.

L'objectif de ces ateliers est de présenter et sensibiliser les acteurs clés sur le programme CAFI qui vise essentiellement l'élaboration d'un Plan National d'Affectation des Terres (PNAT) et la création d'un Système National d'Observation des Ressources Naturelles et Forestières (SNORNF) au Gabon. Deux instruments qui permettront de renforcer l'engagement du pays dans la protection de l'environnement, la promotion du développement durable et surtout la lutte contre les effets du changement climatique.

L'atelier provincial sera présidé par le Gouverneur et les ateliers départementaux par les Préfets. A travers ces activités, les acteurs clés (autorités et populations locales, société civile et opérateurs économiques) seront édifiés sur les enjeux du programme CAFI, notamment le Plan National d'Affectation des Terres qui permettra, à long terme, une meilleure gestion de nos forêts, tout en limitant au maximum les conflits d'affectation des terres et les superpositions de permis d'exploitation incompatibles.

En marge des ateliers de sensibilisation et de consultation, cette mission du Conseil National Climat permettra également de procéder à la sélection des référents locaux du programme CAFI dans les départements de l'Ogooué-Lolo.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre des travaux en appui à la Commission Nationale d'Affectation des Terres (CNAT), qui regroupe l'ensemble des administrations concernées par l'affectation des terres, et dont la présidence est assurée par le Ministre Lee White, en charge du Plan National d'Affectation des Terres.

Après le département de la Lolo-Bouenguidi (Koula-Moutou), c'est celui de Mulundu (Lastourville) qui recevra l'équipe du Conseil National Climat.