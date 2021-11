Algérie: Cyclisme / Festival arabe 2021 - L'Algérie deuxième au tableau général des médailles

Alger — Les sélections algériennes de cyclisme (sur piste, sur route et VTT) ont décroché la deuxième place au classement général des médailles du Festival arabe 2021, clôturé samedi soir au Caire (Egypte), derrière le pays organisateur, et devant les Emirats arabes unis.

Les Algériens ont récolté un total de 51 médailles (20 or, 16 argent et 15 bronze), devant les Emirats arabes unis (44 médailles : 11 or, 19 argent et 14 bronze), alors que les représentants du pays organisateurs avaient survolé la compétition, en terminant largement devant, avec un total de 59 médailles : 29 or, 13 argent et 17 bronze.

Le Maroc a échoué au pied du podium, avec un total de 40 médailles : 9 or, 15 argent et 16 bronze, devant l'Arabie saoudite (5e), avec un total de 17 médailles : 5 or, 7 argent et 5 bronze.

Le plus gros de la moisson algérienne a été glané par la sélection de cyclisme sur route (11 or et 7 argent), devant son homologue de cyclisme sur piste (8 or et 7 argent), au moment où la sélection de VTT n'a décroché qu'une seule médaille d'or.

Ce Festival arabe 2021 s'est déroulé du 14 au 27 novembre dans la capitale égyptienne, Le Caire.