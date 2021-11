Congo-Kinshasa: Evasion ahurissante des détenues à la prison de Matadi - Le VPM de l'intérieur parle de "sabotage"

Après l'évasion "spectaculaire" d'au moins 204 détenus de la prison de Matadi, située dans la province du Kongo Central, le président de la République a rapidement dépêché le samedi 27 novembre dernier, le Vice-Premier Ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Daniel Aselo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, et de trouver les voies et moyens le plus tôt possible, pour mettre la population à l'abri du danger après cette incident.

A son arrivé, le VPM de l'intérieur Daniel Aselo a tenu un conseil de sécurité élargi dont ont pris part, le gouverneur ai de la province, le maire de Matadi, le commissaire divisionnaire de la police, les administrateurs territoriaux du Kongo Central ainsi que les autres membres du conseil provincial de sécurité. Dans son allocution après constat fait, le Vice-Premier ministre a qualifié cette évasion "de sabotage". "Je ne voudrais pas prendre le devant sur les conclusions de la commission mise en place par les autorités provinciales, mais en tant que politique, ça semble être un sabotage", a révélé Daniel Aselo.

Il a par cette même occasion demandé à la population locale de collaborer conjointement avec les forces de l'ordre, en vue de permettre à l'autorité politico-administrative et tous les services qui gèrent la question sécuritaires, de mettre vite la main sur les dangereux criminels et les hors-la-loi en fuite, de manière à permettre à l'Etat d'être plus efficient. A l'issue de la réunion de conseil de sécurité, le VPM Aselo a eu à recueillir des amples informations sur l'incident.

Il y a lieu de signaler que, ce site carcéral de Matadi dont se sont évadés au moins 204 prisonniers, est situé aux encablures du camp de Police Molayi dans la province de Kongo Central.