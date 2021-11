Congo-Kinshasa: Lutte contre les VSBG - Habari RDC place la jeunesse devant ses responsabilités

Dans le cadre du renforcement de la radio communautaire en République Démocratique du Congo, la plateforme "Habari RDC" a organisé le jeudi 27 novembre dernier une activité dénommée "Face aux jeunes" pour discuter avec la jeunesse, sur la question de la lutte contre les Violences Sexuelles Basées sur les Genres.

Axé essentiellement sur la sensibilisation de la jeunesse, ce panel avait comme principal thème: "Implication des jeunes dans la lutte contre les Violences Basées sur les Genres (VBG) : représentation et mécanisme".

"Les jeunes doivent s'engager dans ce combat contre les Violences Sexuelles et Basées sur les Genres (VSBG), et cet engagement doit être quelque chose de personnel. Par exemple, nous avons constaté que dans les institutions de ce pays ou d'ailleurs, les inégalités sont fortes. On trouve plus des hommes dans les postes de responsabilités que les femmes.

Voilà pourquoi, nous sommes venus aujourd'hui pour d'abord sensibiliser les jeunes, avenir du pays, à prendre conscience et, ensuite, les amener à un ferme engagement, lequel doit être justifié pour mener cette lutte", a déclaré le premier intervenant du jour, Eddy Yave, Rapporteur National pour le Secrétariat Technique 2250, au ministère de la jeunesse. Félicitant par ailleurs les Chefs d'Etat africains pour leur ferme engagement à prôner la masculinité positive, Eddy Yave pense que la question de la lutte contre les Violences Sexuelles et Basées sur les Genres (VSBG), devrait s'élargir pour influencer tous les autres Chefs d'Etat.

Pour sa part, Emmanuela Zandi, activiste de droit de l'homme, a insisté sur l'engagement communautaire en faisant appel particulièrement aux hommes, afin d'accompagner la femme, dans son état de "la plus vulnérable" des VBG, ainsi pour la réussite de ce combat. Plus loin, elle a révélé que la prévention, qui passe par la sensibilisation des communautés dans cette notion, est l'un des mécanismes à mettre en place pour lutter contre les VSBG et VBG. A ce titre, a-t-elle souligné, la responsabilité revient à l'Etat.