Madagascar: Musique - Mirado se donne un nouvel élan

Avec plus d'une quinzaine d'années de carrière au compteur, Mirado confirme sa maturité artistique en rejoignant également l'écurie d'artistes d'Ivenco. Une collaboration qui promet de belles surprises pour ses fans.

VISANT les étoiles pour marquer son nom dans les annales, le tout en s'entourant d'une équipe de professionnels qui ne fera pas dans la demi-mesure pour l'accompagner durant les années à venir. C'est là le leitmotiv qui anime désormais Mirado Ravohitrarivo, plus communément connu sous son prénom Mirado dans le milieu artistique.

Auteur, compositeur et interprète émérite, ce jeune homme qui est maintenant dans la bonne trentaine a marqué toute une génération par sa voix et son charisme depuis plus de quinze ans maintenant. Une bonne quinzaine d'années qui illustre de sa part un parcours riche en musique, en collaborations diverses, mais surtout en émotions.

Depuis ses premières interprétations des chansons de Salomon et Ludger Andrianjaka à ses 10 ans, jusqu'à son premier single intitulé " Tena tiako ianao " à ses 15 ans, Mirado en a fait du chemin et s'apprête maintenant à entamer une nouvelle page dans sa carrière en intégrant aussi l'écurie d'artistes d'Ivenco. Un producteur et promoteur événementiel qui domine actuellement la scène musicale par ses infrastructures et son savoir-faire, Ivenco fédère ainsi Mirado pour l'accompagner à atteindre ses nouveaux objectifs.

Mature et professionnel Mirado, c'est deux albums qui ont respectivement connu un franc succès, à savoir " Soa fa nisy anao " et " Sady tiako no tia ahy ", le tout composé de plusieurs tubes toujours au bout des lèvres de ses fans. Véritable bourreau des cœurs dès son plus jeune âge, il conquiert particulièrement avec ses ballades romantiques rythmées par les mélodies du pop-rock et du country.

Toubih Randz, responsable chez Ivenco d'affirmer " Il est un artiste complet dont le dynamisme et la passion sont contagieux. À l'image d'Ivenco, il représente ainsi une jeunesse qui persévère et dont la vision artistique contribuera à l'essor de la musique malgache, on est fiers de le compter parmi nous ". Mirado de rajouter " Je suis reconnaissant d'avoir le privilège de collaborer avec eux, car ils m'aideront à réaliser ce rêve d'artiste qui m'anime, à savoir celui de créer des œuvres de qualité qui perdureront dans le temps. J'ai conscience après toutes ces années que si l'on veut s'épanouir dans ce milieu, il faut travailler intelligemment, c'est pourquoi je me suis entouré de professionnels à l'ins tar d'Ivenco".

Ayant ainsi pleinement gagné en maturité, Mirado promet de continuer sur la lancée, mais réserve aussi de belles découvertes à ses fans dans les mois et les années à venir. " J'ai beaucoup d'histoire à raconter à travers mes nouvelles chansons, des histoires qui me tiennent à cœur et qui m'ont marqué. Je chanterai toujours l'amour et le romantisme, mais je chanterai surtout les splendeurs de la vie au quotidien " confie Mirado. Avec comme fer de lance son nouveau titre " Hainao izahay ", Mirado et Ivenco enchaîneront alors la production de plusieurs singles avec le projet d'un nouvel album en perspectives.