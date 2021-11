Madagascar: Évènement - Mahaleo assure le show pour son " Concert VIP "

Si les retrouvailles à Antsahamanitra ont laissé la part belle à une liesse populaire comme le veut la tradition avec Mahaleo, celles qui se sont tenues au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao ont été plus cosy et conviviales. Concert VIP oblige, l'organisateur Original Events a ainsi mis les bouchées doubles pour émerveiller le public venu nombreux retrouver le duo Dama et Bekoto.

Malgré une météo qui fut fougueuse, ayant même contraint le groupe et les organisateurs à retarder un peu le spectacle, l'ambiance a fini par être au beau fixe à la reprise. Que ce soit par rapport à la mise en scène que le menu gastronomique réservé à ses convives, le Concert VIP avec Dama et Bekoto a tenu ses promesses, tant nos deux monstres sacrés de la musique malgache ont assuré le sho

Fidèles à eux-mêmes, le duo repris ses guitares pour nous chanter à nouveau la joie, la solidarité et l'amour dans toute leur splendeur. Toujours aussi énergiques, joviaux et taquins, tout en affichant cet esprit de fraternité qui leur est propre, Mahaleo enchante, amuse et communie avec le public du Karibotel Domaine Manerinerina tout au long de cet après-midi du 28 novembre.

Dernier concert de l'année

Depuis Antsahamanitra, Dama et Bekoto ne s'endorment pas sur leurs lauriers et enchaînent ainsi les retrouvailles avec le public. Que ce soit ensemble ou chacun de leurs côtés, les deux camarades ont passé les deux derniers mois à festoyer et à communier avec leurs fans. Ce Concert VIP organisé par Original Events était ainsi exclusif de leur part, car il s'affiche comme leur dernier concert cette année avant de revenir en force l'année prochaine pour entamer la célébration de leur jubilé, les 50 ans de Mahaleo.