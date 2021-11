Gambie: " Jammeh n'est pas mon ennemi " déclare le Président Barrow

Le Président Adama Barrow a déclaré Samedi lors d'un meeting tenu à Fajikunda que lui et l'ancien Président Yahya Jammeh ne sont point des ennemis. Il a exhorté ce dernier à finalement reconnaitre sa défaite à l'élection présidentielle de 2016 et à prôner dorénavant la paix.

" Je n'ai jamais voulu parler de l'ancien Président Jammeh au cours d'un meeting politique, mais je tiens à m'exprimer de manière claire et limpide. Jammeh n'est pas mon ennemi. Nous avons été des adversaires lors de l'élection présidentielle de 2016. Cela fait partie maintenant du passé. Nous lui avons accordé le respect qui lui est dû car il a été Président pendant 22 ans. Le pays appartient à tous les Gambiens. Nous demandons donc à l'ancien Président Jammeh de prôner la paix et de poser des actes concrets qui iront contribuer au développement du pays. "

Le Président Barrow a ajouté que chaque Gambien doit prôner et faire la promotion de la paix. Le Président se dit prêt à joindre ses efforts et travailler main dans la main avec les partis de l'opposition pour le développement socio-économique du pays car ils ne sont nullement des ennemis.

Mme Maimouna Ceesay, la sécrétaire de la diaspora du Parti Populaire National (NPP), a déclaré que Mr Mamma Kandeh a lancé plusieurs attaques contre la personne du Président Barrow mais elle a promis que cette élection sera sa dernière chance d'accéder à la magistrature suprême.

" Mr Mamma Kandeh doit incessamment mettre fin à ses attaques personnelles contre le Président. Sinon, nous n'aurons d'autres choix que de lui opposer une ferme riposte. Mr Kandeh et l'ancien Président Jammeh ont conclu un accord pour le retour de l'ancien Président dans le pays si Mr Kandeh sortait vainqueur de l'élection présidentielle. Mais les populations Gambiennes ne veulent plus de l'ancien Président Jammeh. Nous demandons donc à Mr Fabakary Tombong Jatta et aux autres membres éxécutifs de son parti de retirer leur soutien à l'ancien Président Jammeh. L'ancien Président Jammeh ne peut faire son retour dans le pays sans le consentement du Président Barrow. "

Mr Hamat Bah, le Ministre du Tourisme et de la Culture, a déclaré que " L'union avec l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC) est la meilleure décision politique que le Président Barrow ait jamais prise. " Il a ajouté: " Nous savons tous que Fajikunda est le bastion de l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC). La majorité des personnes présentes à ce meeting politique sont des partisans de ce parti. Je peux assurer les partisans de l'Alliance pour la Construction et la Réorientation Patriotiques (APRC) que le Président Barrow tiendra toutes ses promesses. "

Il a affirmé que certaines personnes sont conscientes qu'elles ne remporteront jamais les élections et ont par conséquent décidé d'avoir recours à d'autres options pour accéder à la présidence. Mais il n'a pas manqué d'ajouter que le Président Barrow s'opposera avec fermeté à toutes les personnes dont le désir est de fomenter des troubles dans ce pays.

" Le Président Barrow veillera à la préservation de la paix et de la sécurité de ce pays et toute personne dont le désir est de fomenter des troubles dans ce pays subira la rigueur de la loi. "

