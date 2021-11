Congo-Kinshasa: Pour éviter la quatrième vague de la Covid-19 - Liza Nemba Lemba appelle les Kinois à se faire vacciner aux vaccinodromes désormais installés dans des carrefours de la Ville

Posé dans tous les carrefours de la ville-province de Kinshasa, le vaccinodrome est l'une des stratégies de vaccination contre la Covid-19, adoptée par le Programme Elargie de la Vaccination (PEV), pour soutenir les efforts en cours afin de ralentir la propagation de la pandémie en RDC.

Celui vise l'augmentation de la couverture vaccinale contre la COVID-19 dans le pays. Cette activité a été organisée en collaboration entre le ministère provincial de la Santé Publique Hygiène et prévention de la ville-Province de Kinshasa, ainsi que les partenaires techniques et financiers, le Programme Elargie de la vaccination(PEV) et la structure de communication des risques et d'engagement communautaire (CREC).

La stratégie consiste à mettre en place un site de vaccination à haut volume dans un lieu public hautement fréquentable pouvant accueillir plusieurs personnes désirant se faire vacciner contre la vovid-19. "La Pandémie de COVID-19 a eu un impact sur nos vies à bien des égards. Le vaccinodrome est une opportunité pour nous de renforcer notre réponse à la pandémie. Il est plus que nécessaire que toutes les parties prenantes se rassemblent et unissent leurs forces afin de renforcer les actions autours de la vaccination contre la covid-19 pour que le public sache que se faire vacciner contre la covid-19 est dans son meilleur intérêt", a déclaré Liza Nemba Lemba, Ministre Provinciale de la Santé Publique Hygiène et prévention de la ville-Province de Kinshasa.

Pour Freddy Nkosi, Directeur-Pays de village Reach en RDC : "grâce à l'Installation du Vaccinodrome, nous rapprochons le service de vaccination en le rendant disponible aux personnes là où elles en ont besoin", a-t-il déclaré.

Retenons qu'avec l'appui des partenaires, la division provinciale de la Santé de Kinshasa et le PEV, ont mis en place un Vaccinodrome sur la place des évolués dans la commune de Gombe en RDC pour assurer un accès équitable

aux vaccins et de manière pratique à la population Kinoise, en particulier, là où elle se trouve, ciblant plus de 400 personnes par jour. Par ailleurs, ce Vaccinodrome sera installé dans les tous prochains jours, dans tous les carrefours, notamment la place Victoire, Magasin, N'djili Sainte Thérèse, Marché de la Liberté et tant d'autres.