Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Koffi Olomide lance un message de paix à toute la population de Goma

L'artiste musicien Congolais Koffi Olomide est arrivé à Goma ce jeudi 25 novembre 2021 pour un concert caritatif en marge de la célébration du 35ème anniversaire de son groupe Quartier Latin et va se rendre à Beni d'ici quelques jours pour apporter une assistance aux personnes victimes de l'insécurité dans ce coin de la province du Nord-Kivu.

Après une audience avec le chef de l'exécutif provincial, le lieutenant général Constant Ndima Kongba, Koffi Olomide a fait savoir qu'il soutient l'état de siège qui a été instauré par le chef de l'état Félix Tshisekedi qui a le souci de voir la paix revenir dans cette partie du pays de Lumumba et a tenu à venir personnellement pour montrer à la population son très grand attachement vis à vis à la population du Nord-Kivu et de l'Ituri.

"Depuis longtemps j'avais le souci de venir au Nord-Kivu pour rencontrer mes frères et sœurs de Beni où l'insécurité n'a pas encore dit son dernier mot afin que la population ne se sente pas délaissée et que leur artiste légendaire est de cœur avec elle. Se rendre à Beni est un grand risque mais je veux prendre ce risque à moins que l'autorité provinciale me dise autre chose. Je voulais que les enfants du Nord-Kivu sachent qu'ils ont leur frère Koffi Olomide qui pense à eux tous les temps et les porte au fond de son cœur", a-t-il dit.

Poursuivant avec un message d'espoir, il soutient qu'"A cette occasion, je salue la décision du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi de faire à ce que l'autorité dans ce coin de notre unique et beau pays soit militaire, je pense que cela est une bonne chose dans la recherche de la paix. Moi, je ne livre pas le combat que je ne suis pas sûr de gagner, le Congo notre pays va gagner et va sortir vainqueur, on ne peut pas nous spolier et nous foutre dehors de chez nous.

Ce vendredi 26 novembre, je serai en concert dans la ville de Goma et cela a une très grande signification pour moi car ce n'est pas n'importe où et dans le contexte actuel, j'invite ceux qui seront disponibles de se joindre à nous autour de la musique qui unit tout le monde à l'hôtel Serena", a-t-il ajouté.

Selon cet artiste qui pense qu'aller à Paris, Kinshasa, Rio de Janeiro n'est pas synonyme de les oublier, ils doivent savoir que son cœur bat au rythme de Beni et que toute chose ayant un début a nécessairement une fin.