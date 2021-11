Congo-Kinshasa: En vue de promouvoir leur participation aux élections - 18 formateurs locaux formés en stratégies de communication politique en faveur des femmes et jeunes candidats

Toujours déterminées à accompagner la population congolaise, en général et les femmes et jeunes, en particulier, dans la promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif, pousser les partis politiques à accorder aussi la chance aux femmes et aux jeunes de postuler, 11 organisations de la société civile dont la Nouvelle Société Civile Congolaise ont comme annoncé dans leur récent communiqué N°003/11/21 du 24 novembre 2021, lancé la formation des formateurs locaux.

Cette formation s'est tenue sous le lead de l'INADES formation et bénéficie de l'appui financier de l'Union Européenne.

Durant deux jours, soit du jeudi 25 au vendredi 26 novembre 2021, au Centre Theresianum de Kinshasa, dans la commune de Kintambo, un atelier s'est sur la formation de 18 formateurs locaux en stratégies de communication politique en faveur des femmes candidates et des jeunes candidats.

Avec satisfaction, ces dix-huit délégués formés de neuf bureaux citoyens et de neuf NOLEC venus de Mbanza-Ngungu, Boma, Matadi, Kimbanseke, Nsele, Mbankana, Kenge, Masi-Manimba et Kikwit, ont été outillés en matière de la préparation de la campagne électorale et la communication politique en faveur des femmes candidates et Jeunes candidats.

Au-delà de leur mandat de mener le plaidoyer auprès des partis politiques en vue d'améliorer le pourcentage des femmes et des jeunes sur leurs listes électorales ainsi qu'aux postes de nomination, Jonas Tshiombela, gestionnaire du projet et formateur à cet atelier, a annoncé à l'opinion publique dans son mot de clôture de l'atelier que les 18 formateurs locaux des "Bureaux Citoyens1" et NOLEC2 ainsi formés, sont prêts à assurer la formation des candidates et candidats en stratégies de communication politique et préparation de la campagne électorale.

Il revient de rappeler que le projet promotion de l'éducation civique et électorale pour un engagement actif des femmes et des jeunes en République Démocratique du Congo est piloté par 11 organisations de la société civile dont la NSCC, sous le lead de l'INADES formation et bénéficie de l'appui financier de l'Union Européenne.