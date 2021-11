Madagascar: Diaspora en France - Don de matériel informatique pour le FUM Cachan

La grande famille du FUM Cachan reste soudée face aux enjeux de l'amélioration du cadre de travail.

Dépasser la barrière des divergences de points de vue politique et donner la priorité au développement. C'est le mot d'ordre au niveau des membres de la Diaspora malgache en France. Hoby Andrianome Ramanamirija, leader de l'association Tous Ensemble pour Madagascar (TEM) qui soutient le régime Andry Rajoelina, et Andriarilala Hery Germain, ancien Sénateur élu sous les couleurs du Hery Vaovao ho an'i Madagasikara qui réside actuellement en France, décident de se donner la main pour améliorer les conditions d'hébergement et le cadre de travail des étudiants résidant au Foyer Universitaire Malagasy de Cachan.

Ledit Foyer vient de faire l'acquisition de matériel informatique. Il s'agit d'un don de trois ordinateurs complets, quelques périphériques casques et des claviers de rechange, effectués par trois opérateurs malgaches, à savoir l'ancien Directeur de Cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que deux jeunes anciens résidents du FUM Cachan devenus chefs d'entreprise en France, en l'occurrence R. Allan et T. Rangers. L'initiative vient de Mirimanantsoa Razanajatovo, bibliothécaire au FUM Cachan.

Le Directeur Hoby Andrianome Ramanamirija quant à lui, a contribué pleinement à la réalisation de cette remise de dons. Les jeunes pensionnaires du foyer ont affiché leurs reconnaissances aux principaux responsables car ces nouveaux matériels sont d'une importance particulière, notamment en cette période marquée par la pandémie de Covid-19 où les cours à distance sont favorisés. En cette période où les états-majors politiques se mobilisent pour préparer les prochaines échéances électorales, les membres de la diaspora en France tentent de donner l'exemple en restant soudés et tentent de dépasser les divergences d'opinions pour servir le pays.