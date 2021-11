Madagascar: Musique - Black Nadia enchaîne avec Mipolia

Après avoir pris de l'élan, Black Nadia sort son single " Mipolia ", une chanson qui perce déjà sur les réseaux en seulement deux semaines de diffusion.

D'Anosy jusqu'à Bobaomby, autant à Tana que sur les côtes, le morceau ne quitte pas les lèvres de ses convaincus. Après " Fangilinao ", une chanson qui fait penser à celle du Tanzanien Mr Nice, qui a fait bouger les Malgaches, Black Nadia enchaîne des tubes. Le silence de ces quelques mois semble fructueux pour la chanteuse.

Auteur et compositeur de la chanson, Black Nadia se lance dans l'Afrobeat dont elle est l'un des précurseurs dans la Grande Ile. La reine du " coupé-décalé " d'autrefois, s'aventure également dans les sonorités comme le ragga. Persuadée que la musique connaît une évolution d'une façon exponentielle et qu'il faut s'y adapter pour ne pas être déconnectée de la réalité, cette Fort-dauphinoise veut prendre plus d'ampleur.

Malgré son absence, elle est invitée à des concerts et enchaîne des spectacles presque dans toutes les régions de Madagascar. Elle ne se précipite pas dans ses projets. Elle préfère prendre un élan afin de donner le meilleur pour ses inconditionnels. Alors, " Mipolia " s'est hissé comme l'un de ses meilleurs morceaux sortis cette année.

Une chanteuse qui a vu sa popularité monter en flèche depuis 2004. Chanteuse de " Tsapiky " au début de sa carrière, elle s'ouvre à d'autres rythmes en 2008. Sa chanson " Bonjour, bonsoir " est un tube et fut inscrite dans le top 10 des morceaux les plus écoutés à l'époque. Actuellement, l'âge fait l'expérience, notre chanteuse gravit les échelons et passe au niveau supérieur. Elle et ses musiciens ne cessent de donner de la nouveauté aux adeptes de la musique tropicale.

Aujourd'hui, l'artiste malgache fait incontestablement partie des meilleures chanteuses de sa région natale, voire de Madagascar.