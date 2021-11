Madagascar: Météo Fortes chaleurs en vue

Entre averses orageuses et fortes chaleurs, cette semaine arbore de plus en plus la couleur de la saison pluvieuse. " Les températures seront quasi stationnaires et anormalement élevées surtout dans les 2/3 Sud du pays le long de la semaine ".

C'est ce qu'annonce un bulletin relatant les tendances de la semaine publié par la Direction générale de la météorologie de Madagascar (DGM). Selon ce service de la météo, " si les pluies orageuses persistent dans le Nord-Ouest, le Melaky, Vakinankaratra, Bongolava, Itasy et dans la partie Ouest d'Analamanga, le temps restera généralement chaud et sec ailleurs ". Le long de la Côte Est devrait s'attendre à avoir de la pluie si l'on s'en réfère au bulletin publié hier.

Par ailleurs, la Direction générale de la météorologie annonce également qu'un régime d'Est à Sud-Est sera significatif et prendra place à nouveau en milieu de la semaine. Si les pluies sont enfin venues, les problématiques liées à la montée des eaux dans plusieurs villes du pays le sont également. Plusieurs quartiers d'Antananarivo ou encore de Toamasina revivent cette énième et dangereuse saison d'insalubrité. Une condition qui expose les populations, surtout les personnes les plus vulnérables à divers risques sanitaires et qui semble être inévitable puisque cela se reproduit chaque année.