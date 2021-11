Madagascar: EISA - Séance d'information sur la loi de finances pour les parlementaires

L'EISA a procédé, hier, au Carlton à la séance d'information sur la loi de finances pour les parlementaires.

Dans le cadre de son programme Africa Democracy Strengthening (ADS IV), financé par l'Agence de Coopération suédoise (Sida), l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) apporte son assistance au Parlement de Madagascar à travers une série d'activités visant à renforcer les capacités des parlementaires et des administrateurs parlementaires dans l'exercice de leurs différentes missions.

La mise en œuvre de ce programme d'appui répond à la volonté conjointe du Parlement et de EISA de contribuer à l'avènement d'un Parlement efficace, efficient et transparent dans la mise en œuvre de ses rôles et responsabilités. Dans cette perspective, les initiatives menées accordent la priorité à l'amélioration des compétences des parlementaires dans le cadre de l'exécution de leurs mandats. En effet, le fonctionnement performant de tout système démocratique repose sur la solidité des institutions et de l'aptitude des acteurs qui l'animent.

Ce qui requiert des parlementaires, qui en sont un des piliers, une connaissance et une maîtrise de tous les aspects que recouvrent leurs prérogatives. La deuxième session parlementaire ordinaire est un moment important dans la mise en œuvre de l'exercice des actes du Parlement, notamment avec l'examen et du vote de la loi de finances par les députés ensuite les sénateurs. À cet effet, une séance d'information parlementaire sur la loi de finances s'est tenue, hier, à l'hôtel Carlton.

Procédure. Il en est ainsi des moments d'exercice du pouvoir législatif et d'orientation de l'action économique et financière (mobilisation et usage des ressources financières) de l'Etat pour assurer le développement du pays conformément aux différents documents stratégiques adoptés (IEM, PGE... ) L'examen et le vote du projet de loi des finances constitue, pour le Parlement, un moment décisif dans la vie de la Nation ainsi il est nécessaire pour l'ensemble des parlementaires d'être outillés afin d'avoir une parfaite maîtrise des mécanismes et des procédures. Idem pour le personnel d'appui des commissions finance et budget des deux chambres afin qu'il puisse appuyer efficacement les parlementaires dans l'examen et l'analyse objectifs de la loi de finances.

Ainsi à la demande des parlementaires -sénateurs et députés- EISA a organisé une séance d'information sur la loi de finances à l'endroit des parlementaires, hier à l'hôtel Carlton. L'objectif global de la séance d'information est de clarifier la notion de loi de finances.