Afrique: Eliminatoires Coupe du monde de basket-ball - Le Cameroun hérite du groupe D

La sélection nationale jouera en février prochain contre la Tunisie, le Soudan du Sud et le Rwanda.

Le Cameroun attendra le mois de février 2022 pour entrer en scène dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde de basket-ball 2023. Pour l'heure, aucune information sur le lieu qui abritera cette étape, qui est en réalité la phase aller. Encore moins la formule. La principale information est que les Lions du basket-ball vont affronter la Tunisie, le Soudan du Sud et le Rwanda dans le groupe D.

Le Cameroun s'était déjà retrouvé dans la même poule que la Tunisie, lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 2017. A Kigali, lors du récent Afrobasket, les Lions étaient dans la même poule que le Soudan du Sud. Sauf qu'à cause d'un grand nombre de testés positifs au Covid-19, le match n'avait pas pu se jouer. Enfin, il y a le Rwanda qui aura causé tant de misères au Cameroun dans cette compétition. Il y aura donc beaucoup de revanche dans l'air face à chaque adversaire.

On peut se demander avec quels effectifs le Cameroun compte participer à cette fenêtre des éliminatoires dont la phase retour est prévue en juin 2022. Avec quel staff ? Le sélectionneur national, Lazare Adi Ngono a signé, il y a peu avec Primero de Agosto, un nouveau challenge qui va certainement l'occuper. La Fédération camerounaise de basket-ball a toutefois toutes les cartes en main.

Les éliminatoires du Mondial ont démarré le week-end dernier du côté de Benguela en Angola. C'était du 26 au 28 novembre 2021. Deux groupes étaient concernés. Dans le groupe A, le Mali et le Nigeria sont au coude à coude avec deux victoires et une défaite chacun. Le Cap-Vert et l'Ouganda sont au bas du classement. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire règne sans partage après avoir gagné ses trois matches. Elle est suivie de l'Angola.

Alors que la Guinée et la République centrafricaine jouent les derniers rôles. L'Afrique a droit à cinq places. Après cette étape, les trois premiers de chaque poule vont se qualifier pour le deuxième et dernier tour. Cette fois, il y aura deux poules de six équipes qui vont s'affronter en championnat intégral. Les deux premiers et le meilleur troisième représenteront le continent en Coupe du monde.