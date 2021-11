Congo-Kinshasa: Province de l'Ituri - Les attaques contre les personnes déplacées condamnées

Choqué, indigné et profondément attristé par les attaques répétées contre la population civile, le coordonnateur humanitaire, David McLachlan-Karr, a indiqué qu'il était impératif de la protéger.

Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo (RDC), David McLachlan-Karr, a exprimé, le 29 novembre, son indignation après une nouvelle attaque d'un groupe armé contre un site accueillant des personnes déplacées internes à Hivo, à côté du site de Drodro, dans la province de l'Ituri. Au cours d'une violente incursion qui a eu lieu dans la matinée du 28 novembre, note un communiqué du coordonnateur humanitaire dans le pays, plusieurs personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et d'autres blessées. " Je suis choqué, indigné et profondément attristé par ces attaques répétées contre la population civile, forcée de quitter leur foyer pour se mettre à l'abri des violences subies. Il est impératif de protéger cette population. Je réitère que ces femmes, ces hommes et ces enfants doivent pouvoir vivre en paix ", a déclaré David McLachlan-Karr dans le communiqué.

Pour le coordonnateur humanitaire en RDC, qui appelle les autorités congolaises, au niveau central et provincial, à prendre des mesures urgentes pour protéger les Congolais, y compris les personnes déplacées, ces attaques sont des violations flagrantes du droit international humanitaire et de la Convention de Kampala de 2009 sur les déplacés internes.

"Elles doivent immédiatement cesser. Je ne veux plus compter le nombre d'attaques que cette population déjà vulnérables subies ", a insisté David McLachlan-Karr. Et de promettre que " l'aide humanitaire sera mise en œuvre rapidement pour l'assister ". La province de l'Ituri, rappelle-t-on, abrite actuellement 1,7 million de personnes déplacées. Et, cette attaque du dimanche dernier est la quatrième visant les personnes déplacées depuis le 19 novembre dans cette province.