Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La Guinée équatoriale et le pays veulent renforcer leur coopération

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a échangé, le 29 novembre, avec le ministre équato-guinéen des mines, Gabriel Mbaga Obiang Lima, porteur d'un message du président Téodoro Obiang NGuema MBasogo.

Le message porte sur la synergie que les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) doivent mettre en place autour de la gestion optimale des ressources minières et pétrolières, afin de juguler le problème de la carence énergétique. Il s'agit d'intensifier la coopération entre le Congo et la Guinée équatoriale dans le secteur des hydrocarbures.

Pour le ministre équato-guinéen en charge des Mines et du Pétrole, l'initiative permettra aux pays de la sous-région Afrique centrale de relever plusieurs défis.

" Nous avons besoin de travailler pour renforcer la coopération sud-sud et l'inter commerce de la Cémac. Et principalement pour développer notre coopération en trois ressources : le pétrole, le gaz et le minerais. Nous devons commencer à parler de l'énergie et travailler pour le bénéfice du Congo et de la Guinée équatoriale. D'ailleurs, l'initiative a été saluée par les présidents Denis Sassou N'Guesso et Téodoro Obiang NGuema MBasogo ", a déclaré Gabriel Mbaga Obiang Lima, au sortir de l'audience.

Il a fait savoir que les pays de la Cémac s'emploient en vue de mettre en place les oléoducs pour faciliter le transport des produits pétroliers vers les différentes villes de la sous-région.

En outre, l'émissaire du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo estime que le Congo et la Guinée équatoriale sont convaincus que le développement économique en zone Cémac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) passe par un renforcement des échanges commerciaux entre les pays membres et avec les autres Etats du continent.