Congo-Brazzaville: Journée de la République - Jean Claude Mouvioyi parle des avancées réalisées en matière d'instruction civique en 63 ans

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée de la proclamation de la République, le 28 novembre dernier.

Le conseiller à la Jeunesse et à l'Education civique, Jean Claude Mouvioyi, a, dans une interview accordée à la presse, rappelé que le département a conçu des prospectus sur les symboles de la République afin de permettre aux enseignants de s'approprier l'éducation civique.

Selon le conseiller du ministre en charge de la Jeunesse et de l'Education civique, le Congo vient de loin car il a connu des crises politiques ayant détruit tout son tissu social. " Aujourd'hui, avec l'introduction de l'éducation civique, le travail a été fait, des descentes ont été effectuées et des rencontres citoyennes organisées. Vous savez que l'éducation est un travail de longue haleine, ce n'est pas par bâton magique qu'on peut facilement arriver à conscientiser, à moraliser une société, cela s'est fait au fil du temps. A notre niveau, nous pouvons affirmer que le travail a été fait, quelque chose reste encore à faire mais nous nous y attelons pour que le Congolais retrouve sa moralité d'antan ", a expliqué Jean Claude Mouvioyi.

S'agissant de la place de l'instruction civique dans les différents programmes scolaires en République du Congo, il a rappelé que le chef de l'Etat accorde une importance capitale à ce sujet tel qu'en témoigne la mise en place du Haut-commissariat à l'Instruction civique et morale depuis 2002. La vision du chef de l'Etat était, a-t-il commenté, de faire en sorte que le Congolais ait une nouvelle conscience citoyenne.

" Il fallait donc éveiller la conscience citoyenne des Congolais, faire en sorte que nous puissions retrouver les valeurs patriotiques : l'unité, le travail et le progrès qui sont les fondements même de notre nation. L'instruction civique dans les programmes scolaires est d'une importance capitale parce que c'est à partir de l'école que se forgent les mentalités. C'est à partir de l'école que se forment les intelligences et les élites ; donc ceux qui seront appelés à devenir dirigeants de la nation ", a poursuivi Jean Claude Mouvioyi.

Systématiser l'éducation civique en milieu scolaire

D'après lui, l'instruction permet aux citoyens de vivre en paix, de travailler comme de bons patriotes et de penser à l'unité et à la fraternité. En effet, si l'éducation civique et l'éducation morale pour la paix sont enseignées au niveau de l'école primaire, il n'en est pas le cas au niveau du collège et du lycée où cela pose encore de problèmes. " Nous sommes en train de mener des concertations avec les ministères en charge des Enseignements pour que nous puissions systématiser l'éducation civique en milieu scolaire. Prenez votre mal en patience, sous peu l'éducation civique sera systématisée sur l'ensemble du territoire national au collège et au lycée ", a annoncé le conseiller à la Jeunesse et à l'Education civique.

Pour ce faire, le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi travaille en synergie avec l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap). Aucun document ne peut être mis en milieu scolaire sans qu'il ne reçoive l'aval de l'Inrap qui est un partenaire naturel du ministère, a dit Jean Claude Mouvioyi.

Interpellé par la presse sur la mauvaise utilisation des symboles de la République par certaines personnes ou certains établissements, le cas du drapeau, il a répondu que le gouvernement privilégie une approche préventive au niveau de l'éducation civique. " Il faut éduquer, si les gens nous présentent des faux drapeaux, c'est peut-être par ignorance, ils ne savent pas les dimensions qui sont de 1,80m de longueur sur 1,20m ; la bande jaune 0,60m.

Nous sommes en train de mener un travail en milieu scolaire et auprès des administrations pour que les dimensions prévues par la loi soient respectées. Dans le cadre du respect des symboles de la République, c'est un travail d'éducation, un travail de conscientisation que nous sommes en train de faire de telle sorte que les gens en soient respectueux ", a-t-il conclu, insistant sur la nécessité de s'approprier les symboles de la République.