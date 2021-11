Ile Maurice: Expo 2020 à Dubaï | Aviation - comment voyagerons-nous en 2071...

Bienvenue dans le futur. Nous sommes dans le désert quelque part entre Dubaï et Abu Dhabi. Un site impressionnant est sorti du sable après sept ans de travaux : quatre kilomètres carrés de bâtiments les uns plus futuristes que les autres pour abriter l'exposition universelle 2020, soit 191 pavillons représentant chacun un pays. Un investissement de Rs 250 milliards...

L'expo universelle 2020 est divisée entre trois districts qui représente chacun une thématique : la mobilité, le développement durable et l'opportunité. Nous sommes aujourd'hui dans l'Opportunity District, au pied d'un curieux bâtiment qui arbore des hélices sur sa façade métallique. C'est le pavillon d'Emirates Airline, l'un des principaux partenaires de l'Expo 2020.

Welcome on-board Emirates! Welcome to the future of aviation!

La compagnie aérienne dubaïote a emménagé son espace comme un avion du futur. Pour y accéder, il faut présenter son ticket d'embarquement, après réservation en ligne.

Nous prenons place dans une cabine, qui ressemble à celle d'un vaisseau spatial. Grâce au casque de réalité virtuelle, le voyageur pénètre dans l'univers de l'aviation telle qu'il sera dans 50 ans. Le moteur est silencieux au décollage. Normal, il carbure à l'hydrogène et à l'électricité, ne laissant pratiquement aucune empreinte carbone. Mais attention, le moteur hybride est bien plus puissant. Au lieu de 10 heures pour rallier New York de Dubaï, l'avion du futur ne met que quatre heures.

"Emirates Airline a voulu offrir un aperçu de l'avenir de l'aviation commerciale, en redéfinissant le rôle que la science et la technologie joueront dans les 50 prochaines années, en accueillant les visiteurs sur deux étages d'installations multi-sensorielles interactives", fait ressortir Carla Pisciotta, hôtesse de l'air, devenue hôtesse d'accueil le temps de cette expo hors du commun.

Pour marquer sa présence et afficher son optimisme pour l'aviation, Emirates Airline n'a pas fait les choses à demi. La conception et la façade du pavillon, qui s'élève sur quatre étages, s'inspirent des ailes d'un avion qui prend son envol, avec 24 ailerons recouverts d'aluminium qui s'incurvent des deux côtés de la structure du bâtiment. L'éclairage extérieur du Pavillon d'Emirates comprend un système LED de 800 mètres, qui illumine des couleurs vives la nuit.

Récolte de la "graine"

Carla Pisciotta explique que le voyage commence par la collecte d'une "graine" qui permet de comprendre chaque expérience. "La graine permet un voyage vraiment nuancé à travers le 'Emirates Pavillon', capturant les interactions, les connaissances et les expériences du visiteur, qui seront ensuite restituées dans le final multisensoriel." Pour le grand public, des visualisations éducatives utilisant des modèles holographiques montreront comment les avions parviennent à voler en illustrant les propriétés physiques de la poussée et de la gravité.

"Cleaner Skies"

L'installation "Cleaner Skies" est une expérience immersive qui montre comment les innovations futures sont directement liées à certains des plus grands défis mondiaux : la durabilité, la croissance démographique et les avancées technologiques. Les visiteurs pourront également s'affronter dans un quiz interactif sur les technologies aéronautiques développées pour relever les défis de demain.

Laboratoire du futur

Plus loin, des écrans interactifs présentent une série d'animations qui explorent les technologies futures en matière de moteurs et de carburants, comme l'hypersonique, l'hydrogène, l'hybride et l'électrique, en soulignant l'impact qu'elles auront sur les émissions, la durabilité, le confort et la vitesse, avec des modèles réalistes de moteurs d'avion.

Emirates Airlines met aussi l'accent sur l'aéroport du futur, en consolidant la place de Dubaï comme un hub incontournable sur la mappemonde, pour que les visiteurs apprennent comment la biométrie, l'analyse des données et les technologies intelligentes vont transformer l'expérience des passagers au sol.

Pour conclure cette expérience dans le futur de l'aviation, lorsque chaque visiteur rend sa "graine" pour la télécharger, l'expérience complète du Pavillon d'Emirates Airline se terminera par une présentation cinématographique multisensorielle personnalisée à 360°, qui combine une narration dynamique et des graphiques de mouvements 3D époustouflants avec les informations capturées pendant la visite.