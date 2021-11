Ile Maurice: Parlement - La PNQ encore axée sur le Covid-19

La Private Notice Question du leader de l'opposition, ce mardi 30 novembre, sera axée sur le Covid-19 et adressée au ministre de la Santé. Xavier-Luc Duval veut savoir du Dr Kailesh Jagutpal, le nombre de morts causés par le Covid-19 et enregistrés entre le 1er et 29 novembre. Le variant Omicron, entre autres, interesse aussi Xavier-Luc Duval.

On ne risque pas de s'ennuyer. Plusieurs événements sont prévus en ce mardi matin au Parlement. D'abord, ce sera la fin des débats sur les très controversés amendements apportés à l'Independent Broadcasting Autority (IBA) Act. Du côté de l'opposition, il y a le retour d'Arvin Boolell alors que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, fera une demande pour que les parlementaires ne prennent pas des vacances en cette période en raison de la situation sanitaire. "La situation est trop grave dans le pays. Il ne faut pas fermer le Parlement pour des vacances. Il faut que les élus puissent encore participer aux débats et poser des questions", martèle Xavier-Luc Duval.

Pour en revenir au contenu de l'IBA (Amendement) Bill qui pourrait être voté ce soir en dépit des contestations, le leader de l'opposition rappelle que le gouvernement profite des restrictions pour cause du Covid-19 pour faire voter des lois anti-démocratiques. Par ailleurs, cinq autres projets de loi sont inscrits à l'agenda aujourd'hui. Ils sont : le Virtual Asset And Initial Token Offering Services Bill, le Revision of Laws (Amendment) Bill, le Criminal Code (Amendment) Bill et le Mauritius Recreation Council Bill. Il n'est pas prévu que les députés débattent sur le le Virtual Asset And Initial Token Offering Services Bill.

Il y a 86 questions inscrites à l'ordre du jour dont dix adressées à Pravind Jugnauth. La première est celle de Fabrice David sur les véhicules à la disposition de la Cargo Handling Corporation Ltd pour la manutention de conteneurs. Les deux autres en ordre prioritaire sont celles de Khushal Lobine sur les caméras de Safe City et l'autre de Joanna Bérenger liée à l'Offshore Petroleum bill.

Par ailleurs, avec le retour d'Arvin Boolell, le whip de l'opposition, Patrice Armance, a écrit au Speaker, Sooroojdev Phokeer, pour que le député du Parti travailliste puisse intervenir à la fin des débats sur le l'IBA (Amendement) Bill. Les partis de l'opposition se concerteront s'agis- sant de la marche à suivre dans l'éventualité où cette requête est mise de côté par le Speaker . "Le gouvernement fait pire qu'avant. Ce sont toujours des membres de la majorité qui ferment des débats sur des projets de loi. C'est une entrave à la démocratie quand le gouvernement choisit les orateurs du banc de la majorité comme derniers intervenants. Nous avons fait une requête pour qu'Arvin Boolell puisse intervenir", fait valoir Xavier-Luc Duval.

Kavi Doolub, Bobby Hureeram et Pravind Jugnauth seront, en fait, les derniers orateurs.