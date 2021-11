Ile Maurice: Non-port du masque - Plus de 14 000 contraventions distribuées

Le Covid-19 continue de se propager. Et l'apparition du variant Omicron, soupçonné comme plus virulent que ses prédécesseurs, créé l'inquiétude générale. Chaque pays entend adopter une politique de santé plus stricte. Maurice ne déroge pas à la règle.

Au total, 14 521 contra- ventions pour non port de masque ont été enregistrées à ce jour. La police continue d'intensifier ses campagnes de sensibilisation sur l'importance du respect des mesures sanitaires durant cette pandémie. Pour ce faire, les agents contrôlent plages, autobus, commerces, centres commerciaux et maisons de jeux, entre autres. Vendredi dernier, 563 personnes ont été verbalisées sur toute l'île contre 888 durant le week-end.

Par ailleurs, aucun incident majeur n'a été noté lors du black Friday. Pour la bonne marche de l'événement, public et commerçants ont respecté les règles sanitaires. Soulignons que la Quarantine Act2020 et la Covid-19 (Regulations 2021) sous la Public Health Act ont été amendées pour que la police puisse dresser des Fixed-penalty notice à tous ceux qui ne portent pas de masque. Les contrevenants auront 28 jours pour payer l'amende de Rs 2 000. En cas de nonpaiement, une majoration sera appliquée. Cette dernière correspondra au double de l'amende de base, soit Rs 4 000. De plus, le délit apparaîtra dans le certificat de caractère