Cote d'Ivoire: Insertion socio-professionnelle - Une fondation lance un programme de formation-emploi pour la jeunesse

Anderson Kouamé, fondateur de la " Fondation égalité ", était face à la presse le 27 novembre à l'hôtel Palm-Club sis à Cocody. Il présentait le projet d'insertion des jeunes à travers l'obtention de permis de conduire et la rénovation des auto-écoles pour une meilleure formation.

" Je tiens ma force de mes expériences passées. Car j'ai vécu dans la rue. La pauvreté ne devrait pas nous empêcher de réussir... Aidons les enfants de la rue, ils n'attendent que notre soutien ", a exhorté Anderson Kouamé, président de la Fondation Egalité.

Seydou Timité, porte-parole de la Fédération ouest-africaine pour la réconciliation et le développement (Foard), et partenaire de ladite fondation, a tenu à souligner que le but de ce partenariat est d'aider les jeunes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest à s'insérer dans le domaine de l'emploi.

" Nous œuvrons pour le bien-être des pays de l'Afrique de l'Ouest et la réconciliation par le dialogue et l'apaisement entre communautés. Car, sans la paix, nous ne pouvons rien pour les jeunes ", a-t-il relevé.

Pour matérialiser les propos du représentant de la Foard, cette rencontre a été marquée par la présence des délégations communautaires de plusieurs pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, le Mali, le Bénin et le Togo.Il faut noter que le projet " des permis de conduire pour réussir " aura une durée de trois ans et couvrira les régions d'Abidjan, Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro et Gagnoa.