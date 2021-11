Cote d'Ivoire: Lutte contre les violences faites aux femmes - Une ONG appelle à l'implication des jeunes filles

La violence contre les femmes doit être sue, comprise par les jeunes, notamment les jeunes filles qui doivent davantage s'intéresser à la lutte, en tant que femmes en devenir. C'est l'une des raisons qui a suscité l'activité de sensibilisation organisée par l'Ong Empress Mindset créée par Linda K. Fawaz.

Cette activité dénommée "Girls and Women's rights are human rights" (les droits des femmes et des filles sont des droits humains) s'est déroulée en partenariat avec AE Tech Consulting et The international English school of Abidjan (IESA), le 25 novembre, au sein de ladite école.

Ceci pour coller à l'actualité, celle concernant la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, commémorée chaque 25 novembre. A travers cette initiative, Empress Mindset veut permettre à 100 adolescentes âgées de 12 à 18 ans d'apprendre, très tôt, à se valoriser en ayant conscience de l'impact des violences faites aux femmes.

Ce fut un moment marqué par un panel co-animé par des femmes impératrices et les jeunes de IESA pour leur permettre de se projeter dans l'avenir, tout en y puisant des actions nécessaires pour mettre fin aux violences faites aux femmes.

Aussi, grâce à son partenaire "AE Tech Consulting", une entreprise ivoirienne dirigée par Ehouman Audrey qui fait partie du réseau Women's Right Online, les jeunes filles ont longuement été sensibilisées à la sécurité des femmes et des filles, notamment en ligne. Surtout à l'ère où Internet et les réseaux sociaux battent le record d'attention des adolescentes et des jeunes.

"Empress Mindset" est une organisation à but non lucrative créée par Linda K. Fawaz. Elle a pour mission d'élever l'état d'esprit des femmes et des filles sur les questions liées à la santé mentale, physique, financière et spirituelle.

Elle a aussi pour mission d'instruire sur le droit et la justice, la mode et la beauté, les médias et les femmes dans le leadership. Elle regroupe les femmes de tous horizons économiques et éducatifs qui collaborent, promeuvent ces valeurs, s'unissent et renforcent l'autonomie d'autres femmes et filles.