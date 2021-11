Seychelles: Une fondation pour la liberté et la justice au nom du Seychellois exilé, Gérard Hoarau, est lancée

Une fondation au nom de feu Gérard Hoarau a été officiellement lancée lundi dans le but de promouvoir la liberté et la justice, deux des nombreuses valeurs auxquelles le Seychellois exilé croyait le plus.

Le président de la Fondation Gerard Hoarau, Collin Dyer, a déclaré que les amis et les partisans qui croyaient en la philosophie de M. Hoarau ont décidé de "continuer à faire brûler les flammes de la liberté, de l'indépendance, de la justice, de la liberté d'expression, du patriotisme, de l'unité, de la démocratie multipartite, des élections justes et libre et la prospérité pour tous les Seychellois."

Feu M. Hoarau a été exilé au Royaume-Uni en 1979, deux ans après l'arrivée au pouvoir de l'ancien président France Albert René par un coup d'État le 5 juin 1977. Au Royaume-Uni, M. Hoarau a dirigé le Mouvement Pour La Résistance et plus tard the Seychelles National Mouvement. Il a été assassiné le 29 novembre 1985 par un tireur non identifié, sur le pas de la porte de son domicile à Edgware, au nord de Londres, à l'âge de 34 ans.

La cérémonie à l'hôtel Augerine dans le quartier nord de Beau Vallon a coïncidé avec l'anniversaire de sa mort.

Le Président Wavel Ramkalawan, qui était l'invité d'honneur de la cérémonie, a félicité le Président et les membres du Comité pour l'initiative de former cette fondation afin d'honorer un Seychellois et un héros.

"Aujourd'hui, je suis satisfait que nous ayons pu remettre les Seychelles sur la voie de la démocratie multipartite et briser la chaîne de l'esclavage. Nous sommes devenus un pays où règne la paix, la démocratie et où règne les droits de l'homme. Soyez assuré de mon soutien dans votre entreprise ", a déclaré M. Ramkalawan.

Le président Ramkalawan était l'invité d'honneur de la cérémonie à l'hôtel Augerine. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

M. Dyer a officiellement lancé la fondation avec deux jeunes, Odette Dyer et Ah-Loon Ho-Sap, dévoilant la plaque portant la photo de feu M. Hoarau. La Fondation Gerard Hoarau sera basée à Providence et accepte les personnes âgées de 18 ans et plus pour une adhésion de trois ans.

Avant son exil, M. Hoarau, qui parlait couramment quatre langues, a servi sa patrie à divers titres ; responsable du protocole, responsable de l'immigration, capitaine de l'équipe nationale des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, et fondateur du Rovers Sports Club.

Le vice-président de la fondation, Lewis Betsy, a déclaré que l'organisation sera d'une grande aide car il existe actuellement "un besoin de protéger nos jeunes car les tentations sont répandues dans la société seychelloise et mettent en danger notre santé et les jeunes et, en fin de compte, endommageant la société. "

M. Betsy, qui a également été exilée pendant le système de parti unique, était un ami proche de M. Hoarau, qui a également joué dans l'équipe de football des Seychelles Rovers.

"Nous ferons de notre mieux pour nourrir des projets qui façonneront et guideront la vie des Seychellois, jeunes et vieux pour le bien de tous", a-t-il conclu.