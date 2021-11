Sénégal: Campagne de commercialisation arachidière 2021-2022 - Sonacos annonce un financement disponible de 35 milliards de francs CFA

Pour assurer une bonne campagne de commercialisation arachidière, la Société nationale sénégalaise d'arachide (Sonacos) a obtenu a obtenu un financement de 40 millions d'euros ; soit 26 milliards F CFA de la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) garanti par l'Etat du Sénégal ", portant le total disponible à 35 milliards F CFA, a annoncé Mouhamadou Faye, le directeur général de sa filiale Setuna.

Sonacos S.A. compte jouer pleinement sa partition dans la campagne arachidière 2021-2022 démarré le 25 novembre dernier, en collectant plus de graines cette année. Le directeur général de Setuna, filiale de la société des oléagineux, Mouhamadou Faye, a tenu à rassurer les acteurs sur la disponibilité par anticipation de moyens financiers conséquents pour un bon déroulement des opérations de collecte de la présente campagne arachidière 2021-2022. " Le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, " a obtenu un financement de 40 millions d'euros ; soit 26 milliards F CFA de la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) sis à Djeddah", a-t-il déclaré hier sur les ondes de la Rts.

Ce financement " garanti par le gouvernement du Sénégal, fournit une ressource indispensable à nos agriculteurs et constitue une étape fondamentale pour assurer le succès de la présente campagne ", a-t-il poursuivi. Ajouté au financement des banques locales et du reliquat de 6 milliards F CFA de l'année dernière, il a soutenu que Sonacos dispose de " suffisamment de ressources d'environ 35 milliards F CFA devant permettre de couvrir les besoins de financement de Sonacos pour la présente campagne de commercialisation arachidière ". D'ailleurs, il rappellera que depuis deux ans il n'y a pas eu de problème de financement et les factures des opérateurs privés stockeurs agréés sont honorées dans les 48 heures après leur dépôt ".

Aussi, si la direction générale " n'a pas fixé d'objectif quantitatif pour cette année ", il a estimé toutefois que " des dispositions ont été prises pour acheter le maximum de graines possibles pour ne pas dire toutes les quantités de graines qui lui seront vendues pour faire fonctionner nos usines ". Il informera qu' " elle a signé par anticipation plusieurs conventions avec les producteurs et ouvert des centres intermédiaires de collecte un peu partout et créé une Direction achat-graines et partenariats qui s'est déployée dans l'arrière-pays pour implanter des points de collecte de proximité, des centres de réception intermédiaire à Kolda, Koungheul et Kaffrine ". En outre, " il y'a un programme de contractualisation avec les producteurs initiés par le Directeur général consistant à leur donner " des intrants (semences et engrais) et du matériel agricole pour produire sans bourse délier ", a-t-il indiqué.

Par conséquent, compte tenu des " énormes subventions consentis par l'Etat, du prix rémunérateur du Kg d'arachide mais aussi de tous les efforts consentis par la société des oléagineux ", il a invité les producteurs au " sursaut patriotique ". Tout en rappelant que la Sonacos est une " structure régulière normale qui respecte les dispositions qui ont été prises lors du dernier conseil des ministres" qui tient compte de l'" environnement concurrentiel ", il leur a demandé de " ne pas bazarder leurs graines dans les circuits parallèles de ventes et de privilégier la société nationale pour davantage triturer, produire plus d'huile de qualité et surtout garantir aux provendiers la production de l'aliment de bétail ".

APPUI DE " ITFC " AU SENEGAL

1,1 milliard de dollars Us consenti depuis 2008

Depuis sa création en 2008, cette facilité porte le financement total approuvé par la Société internationale islamique de financement du commerce (Itfc) sis à Djeddah l'Itfc en faveur du Sénégal à plus de 1,1 milliard de dollars dans le cadre de 19 opérations. Sur un objectif de collecte de 150 mille tonnes l'année dernière, Sonacos n'avait pu collecter que 65 mille tonnes de graines d'arachide auprès des agriculteurs. L'agriculture contribue à environ 16% du PIB du pays avec des recettes provenant de l'exportation d'arachides totalisant 329,3 millions d'euros au cours de la campagne agricole 2020/2021.