Sénégal: Trophée Yachine - Gros coup de gueule d'Habib Beye après la victoire de Donnarumma devant Mendy

La deuxième place d'Edouard Mendy, continue de faire jaser le monde sportif. Reçu hier dans l'émission Grandes bouches sur Canal plus, l'ancien international sénégalais, Habib Beye a manifesté son mécontentement.

En dépit de sa prestance XXL avec les Blues de Chelsea, en remportant notamment la Ligue des champions européenne et surtout en réalisant un nombre incalculable de clean sheets, Edouard Mendy n'a guère réussi à devancer l'Italien Gianluigi Donnarumma au classement final du meilleur gardien de l'année (trophée Yachine).

Ce résultat du Sénégalais n'a aucunement plu à son compatriote Habib Beye. Selon le consultant entraineur, Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea et mérite mieux que sa deuxième place obtenue.

" Le nombre de clean sheets de Mendy est plus important que celui de Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sur sa saison au Milan, qui n'est pas mauvaise, mais je pense que Mendy a fait une meilleure saison dans sa globalité avec Chelsea, avec en plus la Ligue des champions. Pourquoi valoriser plus l'Euro que la Ligue des champions ?

L'année exceptionnelle c'est douze mois, pas un mois de compétition. Et sur douze mois, Mendy est le meilleur gardien d'Europe. Il n'y a pas débat. Mais il est Africain et Sénégalais. Et sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner médiatiquement ", a déclaré avec véhémence Habib Beye.