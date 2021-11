Ile Maurice: Énergies renouvelables - Le CEB recherche des producteurs pouvant fournir 10 MW

Exit le Net Metering, enter le Gross Metering. Les petites et moyennes entreprises qui produisent de l'électricité pour le CEB disposeront à présent de 10 Méga Watt (MW). Les demandes de connexion au réseau du CEB débuteront le 1er décembre.

Le Gross Metering Scheme succède au Net Metering. Avec cette dernière, les factures étaient mensuellement chiffrées après calculs des consommations nettes. Mais cette fois, les producteurs pourront utiliser l'énergie de leurs panneaux photovoltaïques et celui du CEB. Le surplus de production envoyé sur le réseau de l'organisme sera payé à un taux fixe de Rs 3,75 par kilo Watt heure (kWh).

Les contrats pourront durer jusqu'à 20 ans. Un Gross Meter sera installé sur le réseau pour calculer le taux d'import et d'export d'unité d'électricité du PV system. Les producteurs n'auront pas l'obligation de posséder un Energy Storage System (ESS) pour sauvegarder l'énergie solaire. Ceux déjà pourvus d'une centrale de petite et moyenne échelle devront demander un avis de prospection via les applications, le déposer et signer un Connection Agreement dans un délai de trois jours. Les frais de demande de connexion s'élèvent à Rs 2 000.

Les projets existants et ceux en gestation devront respecter les capacités d'absorption et ne pas dépasser 5 kilos Watt peak (kWp), soit la capacité maximale de production.

Ceux bénéficiant d'une capacité maximale et d'une configuration électrique triphasée seront privilégiés. Ceux qui souhaitent contribuer à la production d'énergie verte pourront contracter un Green Loan jusqu'à Rs 100 000 avec un taux d'intérêt de 2 % par an et bénéficier de réductions d'impôts.

Une fois les équipements installés, la demande de connexion faite, le Connection Agreement soumis, un Certificate of Installation doit être déposé au CEB. Cette dernière entreprendra ensuite une visite du site pour vérifier la compatibilité du Grid Code national et du système photovoltaïque. Avec cette nouvelle configuration, le client aura six mois pour se connecter au réseau du CEB.

À savoir, d'ici 2025, le CEB veut produire 35 % d'énergies à partir d'énergies renouvelables et d'ici 2030, 60 %.