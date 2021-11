Maroc: Flexibilité et inclusion, facteurs clés de succès du travail hybride

Casablanca — La flexibilité, la culture et l'inclusion constituent des facteurs clés de succès du mode de travail hybride, alliant le présentiel et le télétravail, au sein des entreprises, a indiqué, mardi, Ibrahim Youssry, Directeur Général pour le Cluster Multi-Pays Moyen-Orient et Afrique chez Microsoft.

Les entreprises sont ainsi amenées à impulser une extrême flexibilité, adopter une approche proactive à l'égard de la culture d'entreprise et prioriser l'inclusion, a expliqué M. Youssry, à l'occasion du "Microsoft 365 Summit", portant sur le futur du travail hybride.

"La manière dont vous façonnez votre culture d'entreprise à l'avenir, ce que vous faites pour attirer et retenir les talents, la façon dont vous réagissez aux changements dans votre environnement de travail et comment vous envisagez l'innovation, conditionnent votre succès dans les années à venir", a-t-il fait valoir.

Et de souligner que les entreprises doivent aborder cette prochaine phase du mode de travail avec prudence, eu égard à son impact significatif sur la mobilité et la rétention des collaborateurs.

A cet égard, M. Youssry a jugé important pour les organisations de communiquer avec leurs employés et d'étudier leurs besoins, dans la perspective de renforcer autant que possible leur efficacité et productivité.

Cet exercice variera en fonction des personnes et des équipes, a fait observer M. Youssry, ajoutant que l'"élaboration des politiques qui conviennent à tout le monde requiert du temps et un examen attentif avant de permettre une extrême flexibilité".

Au niveau de la culture d'entreprise, "les efforts portant sur le team-building doivent être proactifs, plutôt que passifs", a-t-il soutenu, ajoutant qu'il est essentiel d'investir dans des stratégies et des technologies qui comblent le fossé entre les mondes numérique et physique afin que "ceux qui travaillent à distance ne se sentent pas déconnectés de ceux qui travaillent dans le bureau et vice versa".

Pour briser la pensée cloisonnée, les équipes doivent avoir des opportunités de brainstorming, de collaboration et de partage d'idées, peu importe où ils se trouvent, a insisté M. Youssry.

Au sujet de l'inclusion, M. Youssry a expliqué que "lorsqu'on considère qu'un milliard de personnes avec handicaps dans le monde a été touché de manière disproportionnée en raison de la pandémie, il est de la responsabilité de chaque employeur de prioriser leur inclusion".

"Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important d'inclure tout le monde", a-t-il insisté, notant que l'accessibilité est le véhicule de l'inclusion. "Il n'y a vraiment pas de limites à ce que les gens peuvent atteindre lorsque la technologie reflète la diversité de tous ceux qui l'utilisent", a enchaîné M. Youssry.

Et de mettre en avant les investissements de Microsoft dans l'Intelligence artificielle (IA) visant à mettre les technologies émergentes à la disposition des développeurs, pour qu'ils puissent accélérer le développement de solutions d'IA accessibles et intelligentes, conçues par et en collaboration avec des personnes handicapées.

"Comme tout le monde, chez Microsoft, nous n'avons jamais fait cela auparavant", a-t-il fait remarquer, ajoutant que cette période a été "une opportunité pour grandir et faire évoluer notre lieu de travail afin de livrer des outils qui aident nos employés, nos clients et notre entreprise à prospérer".

De son côté, Jared Spataro, vice président corporate-modern work à Microsoft, a indiqué que le monde du travail est en train de changer radicalement, suite aux nouvelles tendances apparues dans le sillage de la crise sanitaire de covid-19.

Citant les données du rapport de Microsoft intitulé "Work Trend Index", M. Spataro a affirmé 73% des employés sont favorables au maintien de l'option du travail à distance, ajoutant que 67% de ces employés veulent davantage d'interaction avec leurs collègues.

"Les employés préfèrent toujours travailler à distance, mais ils reconnaissent toutefois l'importance d'interagir en personne avec leurs collègues", a-t-il fait valoir, notant que le travail hybride est le mode du futur pour les organisations.

Le travail hybride requiert de la flexibilité, dans la mesure où les organisations auront besoin de nouveaux modes opératoires pour une nouvelle organisation de travail, au niveau de toutes les lignes de métier, a-t-il conclu.

Avec environ 40% de la main-d'œuvre mondiale envisageant de quitter leurs emplois actuels en 2021, les employeurs doivent être extrêmement attentifs à la façon dont ils abordent le nouveau monde du travail.

Dans le cadre de la nouvelle approche du "travail hybride", les employés sont libres de partager en toute flexibilité leur temps entre les modes de travail présentiel et à distance.

Selon le rapport "Work Trend Index", le travail flexible est là pour rester. Sur la base des enquêtes menées auprès de plus de 30.000 travailleurs, dans 31 pays, et en s'appuyant sur des données provenant des applications tels que Teams, Outlook et Office 365, le rapport révèle également que le travail hybride est dur.