Algérie: Le rôle pionnier de l'APS dans l'accès à l'information mis en exergue

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a affirmé, mardi à Alger, que l'Agence Algérie Presse Service (APS) "a un rôle pionnier dans l'accès du citoyen à l'information et l'accompagnement des efforts d'édification, de développement escompté et de défense de l'image et de la voix de l'Algérie".

L'APS qui "est née dans la fournaise de la glorieuse révolution nationale pour être son bras médiatique est un établissement médiatique public qui a eu et a toujours un rôle pionnier dans l'accès du citoyen à l'information et l'accompagnement des efforts d'édification, de développement escompté et de défense de l'image et de la voix de l'Algérie", a indiqué M. Bouslimani lors des travaux de la journée d'étude organisée par l'APS au Centre international des Conférences (CIC), à l'occasion du 60e anniversaire de sa création.

"En ces soixante ans de contributions appréciables, cette institution médiatique prestigieuse s'est acquitté, à travers ses directions régionales, ses bureaux régionaux et à l'étranger, de sa mission professionnelle et de son devoir de citoyenneté", en défendant les constantes et fondements de la Nation et en faisant face à la propagande et aux fausses informations (fakenews) relayées par les ennemis de la patrie et autres traites et mercenaires", a-t-il estimé.

A cet effet, il a rappelé "l'intérêt soutenu accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à la promotion de la liberté d'expression et de la presse et au soutien des journalistes notamment à travers les garanties énoncées dans la Constitution de 2020 et d'une batterie de mesures à l'instar des rencontres périodiques régulières avec la corporation médiatique et la communication avec les citoyens à travers les réseaux sociaux".

M. Bouslimani a en outre réaffirmé "l'appui de l'Etat à l'accompagnement des médias nationaux publics et privés, tous supports confondus, dans l'accomplissement de leurs nobles missions avec professionnalisme, liberté et responsabilité".