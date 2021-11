Algérie: Vers la révision de tous les textes juridiques pour une presse professionnelle et responsable

Alger — Le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mardi à Alger, que le Gouvernement s'attelait à la révision de tous les textes juridiques en vue de consacrer une presse professionnelle et responsable, annonçant la finalisation de l'élaboration de quatre (04) textes juridiques pour la promotion du secteur.

S'exprimant lors d'une Journée d'étude organisée à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la création de l'agence Algérie Presse Service (APS), le Premier ministre a indiqué que "le Gouvernement s'attèle à la révision de tous les textes juridiques en vue de consacrer une presse professionnelle et responsable, respectueuse des règles de déontologie et d'éthique, dans le cadre de l'adaptation des textes aux dispositions de la Constitution de 2020 de manière à répondre aux aspirations du citoyen et à lui garantir le droit d'accès à une information fiable et un Service public de communication efficient, outre l'impérative réorganisation du secteur pour être au diapason des développements sociaux et de la dynamique politique que connaît le pays".

A ce propos, M. Benabderrahamane a fait état de la finalisation de "quatre textes à même de promouvoir ce secteur sensible et stratégique". Il s'agit de "la loi organique relative à l'information et des lois sur l'audiovisuel, la publicité et le sondage d'opinion", précise-t-il, ajoutant que la Gouvernement s'emploie, en outre, au parachèvement de l'élaboration du décret exécutif relatif à l'organisation de l'activité des agences de communication.

Dans cette optique, le Premier ministre a rappelé que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a consacré, parmi ses 54 engagements, "un pan important au développement de l'information en général et à l'information publique en particulier, en vue de la hisser à un niveau lui permettant d'être un véritable acteur dans le processus d'édification et de développement de la société".