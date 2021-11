Algérie: Karaté-Championnat d'Afrique - L'Algérie au rendez-vous du Caire pour s'y illustrer

Alger — Les sélections algériennes de karaté (seniors, juniors et cadets) engagées au championnat d'Afrique du Caire du 3 au 5 décembre, ambitionnent de s'y illustrer, en améliorant leurs résultats enregistrés lors des précédentes éditions, selon la Fédération algérienne de karaté (FAK).

"L'Algérie sera présente en Egypte avec une importante délégation. Nous visons des performances positives, notamment des places au podium dans la catégorie des seniors", a indiqué à l'APS le directeur technique Abdallah Saidji, ajoutant que ce rendez-vous continental est "une étape importante dans la préparation de nos athlètes des différentes catégories en prévision des jeux méditerranéens d'Oran, notre premier objectif, et des autres championnats internationaux".

En prévision du rendez-vous cairote, où 35 karatékas algériens seront en lice, les sélections algériennes avaient effectué plusieurs stages de préparation.

Plus de 300 athlètes, représentant 22 pays selon les organisateurs, sont annoncés au championnat d'Afrique du Caire.

La dernière édition du championnat d'Afrique de karaté a eu lieu en 2020 au Maroc, où l'Algérie avait terminé à la 3è place au nombre des médailles avec 9 or, 4 argent et 7 bronze. Dans ce rendez-vous, le karaté algérien était présent dans les catégories juniors et seniors (kumité et kata) avec 28 judokas dont 13 filles. Dans le kata individuel et par équipes, l'Algérie était représentée par six athlètes (3 filles et 3 garçons).

Liste des athlètes algériens en lice au championnat d'Afrique:

Seniors Dames

Kamelia Hadj Said (kata), Celia Ouikane (kumité -52 kg), Widad Draou (kumité -55 kg), Chaima Midi (kumité -61 kg), Riyane Dilmi (kumité -68 kg), Loubna Mekdas (kumité -68 kg).

Kata Equipe: Aicha Narimène Dahleb, Manel Hadj Said et Riyane Selakdji.

Kumité Equipe: Chaima Midi, Riyane Dilmi, Loubna Mekdas et Celia Ouikane.

Seniors messieurs

Kata: Abdelhakim Haoua (kata),

Kumité: Salmi Alaeddine (-60kg), Helassa Ayoub Anis (-67kg), Youcef Boukhecheba (-75kg), Oussama Ziad (-84 kg) et Hocine Daikhi (+84kg).

Kata Equipe: Haoua Abdelhakim, Lakrout Samir et Ouites Mouaad

Kumité Equipe: Benbara, Daikhi, Boukhechba, Helassa, Midoun et Salmi.

Juniors

Kata Individuel: Youcef Ziad

Kata Equipe: Harigua, Loucif et Ziad

Kumité: Mohamed Lamine Guendouzi (55 kg), Mohamed Saadi (61 kg), Nizar Achouri (68 kg), Smail Rahmani (76 kg), Zahra Hamache (+59 kg) et Kenza Yahiaoui (-59 kg).

Cadets

Kata individuel: Mohamed Loucif

Kumité: Ramzi Bouhambali (57 kg), Mohamed Amine Boudjlida (70 kg), Louali Sadli (70 kg), Rawan Boudraa (54 kg) et Lamis Guessoum (47 kg).